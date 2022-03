Krieg. Macht. Hilflos.

Heinrich Penz verbrachte die vergangenen Tage viele Stunden mit dem Handy am Ohr in der Warteschleife. Eigentlich hätten bis März zehn Saisonarbeiter aus der Ukraine am Gemüse-Hof des Matzleinsdorfers ankommen sollen. „Zwei sind hier. Luidmyla und ihr Verlobter Sandor sahen sich am vergangenen Mittwoch gezwungen, loszufahren. Freitagabend waren sie da.“ Zehn Stunden lang stand das Paar an der Grenze, kehrte der Heimat den Rücken, um dem Angriff der Russen zu entkommen.

Seit 2014 beschäftigt Penz Saisonarbeiter aus der Ukraine. In diesem Jahr lernte er auch selbst das Land kennen: „Für mich ist wichtig, die Länder und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu kennen. Die Ukrainer sind ein freundliches und motiviertes Volk.“ Dieser Eindruck habe sich über die Jahre, nach vielen Begegnungen und einem weiteren Aufenthalt in der Ukraine „abseits der touristischen Trampelpfade“ 2016 nicht geändert.

Nun bangt das ukrainische Paar in Matzleinsdorf um seine Familie, die beiden Töchter befinden sich noch in der Heimat. Viele Stunden der Ungewissheit, mit dem Handy am Ohr.

Ein Krieg, den nur die Politiker wollen

„Ich stehe mit weiteren Mitarbeitern und natürlich auch mit den Behörden in Kontakt. Aber es gibt viele Fragezeichen. Wir wissen nicht, wie wir die Menschen über die Grenze bekommen sollen“, berichtet Penz. Die Wartezeit an der Grenze – um dem Krieg zu entkommen – beläuft sich aktuell auf 35 Stunden. Oberste Priorität habe für Penz nun, zu helfen. „Wir suchen Quartiere in der Region, ich zahl‘ natürlich auch gern dafür, keine Frage. Und wer einen Dolmetscher braucht, soll sich bei mir melden!“

Auch Anna Wirth aus Amstetten steht dieser Tage in engem Kontakt mit ihrer Familie. Wirth kennen im Mostviertel viele aus dem Fernsehen: Die gebürtige Russin, die 2005 nach Österreich gekommen war, ist Redakteurin beim Online-Sender M4TV. Ihre Eltern und die Familie ihrer Schwester leben in Moskau. Sie führen derzeit ein noch normales Leben, „wobei sie wie sehr viele russische Bürger unter Schock stehen. Denn mit einem echten Krieg gegen die gesamte Ukraine hat auch in Russland niemand gerechnet. Wir haben geglaubt, dass es bei einem lokalen Militärkonflikt in Luhansk und Donezk bleibt“, schildert sie. Jener Konflikt in der Ost-Ukraine kostete in den vergangenen acht Jahren schon vielen Menschen das Leben.

Viele Russen würden sich auch für das Verhalten Russlands schämen. Die täglichen Demos in Russland seien ein Zeichen, dass die Menschen diesen Krieg nicht wollen.

Laut Wahrnehmung von Wirth sind Russen und Ukrainer zwei Völker, die einander sehr nahe stehen. Sie – und viele ihrer Freunde und Bekannten – haben den Eindruck, dass die einzigen, die diesen Krieg wollen, die Politiker seien. „Nur je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es, wieder zusammenzufinden. Zurück bleibt dann gegenseitiger Hass. Und das macht mich traurig“, hofft Wirth auf Frieden.

