Leerer Postkasten: Wenn die Zeitung nicht zum Leser kommt

Im Oktober berichtete die NÖN über verspätete Postzustellungen in der Manker Region. Mit einem ähnlichen Problem wendet sich jetzt ein Leser aus Zelking-Matzleinsdorf an die Redaktion. Als Abonnent einer Tageszeitung bekomme er manche Ausgaben entweder am späten Nachmittag, einige Tage später – oder eben gar nicht.

„Ende August hatte ich bereits dasselbe Problem“, schildert er der NÖN. Nachdem er sich bei der Post beschwert hatte, habe sich die Situation verbessert. „Doch nun geht es wieder los.“ Nachgefragt bei der Post verweist Sprecher Markus Leitgeb darauf, dass der „Stammzusteller“ für Zelking-Matzleinsdorf für mehrere Monate ausgefallen war.

Stammzusteller fiel länger aus

„Die Post stellt Zeitungen in der Regel immer in Gegenden zu, die nicht von den üblichen Zeitungszustellern bedient werden. Die Zeitung wird dann von uns gemeinsam mit der Briefpost zugestellt. Je nach Gestaltung des Rayons oder etwa des Sendungsaufkommens kann die Briefzustellung früher oder später am Tag erfolgen – das gilt damit auch für die Zeitung“, erklärt Leitgeb. Gute Nachrichten für den Zeitungsabonnenten aus Zelking-Matzleinsdorf: Der Stammzusteller sei ab dieser Woche wieder im Dienst: „Er wird seinen Rayon wieder übernehmen und die Post wie gewohnt zustellen.“