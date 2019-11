Insgesamt sieben Brücken zählt die Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf. Für vier davon ist die Gemeinde auch selbst zuständig – und nach der Überprüfung eines Brückenmeisters, der alle Überführungen inspizierte, besteht jetzt Handlungsbedarf. Und zwar akuter.

Das „Sorgenkind“ der Gemeinde ist der Möselsteg. Die beliebte Holzbrücke wird von Wanderern stark frequentiert. Jetzt ist der Möselsteg nur mehr auf eigene Gefahr betretbar. „Der Brückenmeister meinte, dass wir den Steg eigentlich gleich sperren müssten, weil das Holz über die Jahre schon so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde“, informiert VP-Ortschef Gerhard Bürg. Hier will der Bürgermeister keine Zeit verlieren: „Wir sind an diesem Projekt dran, wir werden es im Budget 2020 veranschlagen und nächstes Jahr schon eine neue Brücke haben“, verspricht er.

Über den ebenfalls sanierungsbedürftigen Erbersteg verhängte der Brückenmeister noch eine Schonfrist von maximal drei Jahren, ansonsten wird eine – sehr teure – Generalsanierung fällig. „Auch hier werden wir so schnell es geht aktiv werden“, hält Bürg fest.