Neues Kochbuch: 2.000 verkaufte Exemplare in drei Tagen

„Ich bin mittlerweile jeden Tag auf der Post“, lacht Jenny Gruber. „Anders würd‘s nicht gehen.“ Ende November veröffentlichte Gruber ihr erstes Kochbuch „Einfach gutes Brot backen“, die Resonanz ist enorm. Innerhalb der ersten drei Tage wurden 2.000 Exemplare verkauft.

„Ich hab‘ überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt. Wir haben schon mehrmals nachbestellt, weil die Nachfrage so groß ist“, strahlt sie. Erhältlich ist das Buch beim Pöchlarner Spar-Prauchner, einigen Direktvermarktern in der Region und direkt bei Gruber. „Signieren, einpacken, verschicken – ich bin so beschäftigt, dass ich zuletzt erst um 16 Uhr zum Mittagessen gekommen bin“, schmunzelt sie. Über die vielen Bestellungen und Rückmeldungen freue sich Gruber „wahnsinnig“, wie sie betont: „Es ist so schön geworden und ich kann gar nicht glauben, wie viele Leute mein Buch haben wollen.“ Grubers Werk ist aber mehr als nur ein Kochbuch. Natürlich finden sich Rezepte darin – aber es steckt noch viel mehr auf den über 200 Seiten. Dafür muss man aber wissen, wie es eigentlich dazu kam, dass die Küchenfee ihre Backstube zur Schreibstube machte.

„Bei meinen Brotbackkursen hab ich den Teilnehmern natürlich Unterlagen und Material zur Verfügung gestellt“, erinnert sich Gruber zurück. Die Zettelmengen sorgten aber bald für Papierstau in der Küche. „In den Kursen wurde ich immer öfter gefragt, wann ich denn endlich ein Buch schreibe. Das war in etwa vor drei Jahren. Hier ist es“, sagt sie.

Und Bücherschreiben, das ist wie Brotbacken: Gut Ding braucht Weile. „Ich hab zuerst die Rezepte ausgewählt. Die sind natürlich alle ‚gelingsicher‘ von mir erprobt“, erzählt sie. Besonderes Augenmerk lag auf den Fotos. Über mehrere Monate begleitete sie Fotograf Thomas Apolt, um Gruber und ihre kulinarischen Kreationen in Szene zu setzen. „Das hat einerseits wirklich großen Spaß gemacht, andererseits musste ich aber akzeptieren, dass kein Buch von heute auf morgen fertig ist. Diese Lektion war aber gut: Ich bin ruhiger geworden“, berichtet sie.

Wer durch das Buch blättert, geht mit Gruber auf die Reise: durch ihr Zuhause, in den Stall, ans Lagerfeuer, zu Papa, Oma, Freunden. „Mir war wichtig, dass Emotionen rüberkommen. Dass man sieht, dass ich das gerne und mit Überzeugung mache.“ Umso schöner, wenn das auch bei den Lesern ankommt. In der „Grillzeit“, dem führenden, deutschsprachigen Magazin zum Thema Grillen, prangen unter einer Rezension fünf Sterne: volle Punktzahl für Gruber. „Und das bei meinem ersten Buch! Ich hab‘ so tolle Bewertungen bekommen, mir sind fast die Tränen gekommen“, schüttelt sie den Kopf. Derzeit absolviert die umtriebige Küchenfee übrigens die Ausbildung zur Fleischsommelière – und sie feilt auch schon an ihrem nächsten Buch. „Da will ich noch nicht zu viel verraten. Aber es wird natürlich wieder gegrillt!“