Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das dürfte beim Ringen um den Hausarzt Zelking-Matzleinsdorfs VP-Bürgermeister Gerhard Bürg sein.

Denn St. Leonhards zweite Kassenplanstelle, die derzeit noch von Hansjörg Fedrizzi besetzt wird, wurde als Alternativplanstelle ausgeschrieben, wodurch der künftige Allgemeinmediziner die Wahl hat, sich in St. Leonhard oder in Zelking-Matzleinsdorf niederzulassen. Beim Hearing vergangene Woche wurde die Planstelle dem Kilber Arzt Johannes Weintögl zugesprochen. Und dieser tendiert stark zu Zelking-Matzleinsdorf. „Fix ist noch nichts, die Gespräche mit Zelking-Matzleinsdorf sind aber viel weiter fortgeschritten und es spricht einiges dafür“, erklärt der Allgemeinmediziner, der gleichzeitig als erster Oberarzt an der Orthopädie des Landesklinikums Scheibbs tätig ist. Dort praktiziert auch die Manker Ärztin Christina Baumann, mit der Weintögl die Ordination gemeinsam betreiben will.

Die künftigen Praxisräumlichkeiten samt Hausapotheke sind im Ortsteil Matzleinsdorf geplant. Allerdings nicht im Bereich des Schlosses Matzleinsdorf, wie es im Vorfeld hieß.

Praxis in der Nähe des Kindergartens geplant

„Zwischen den Apotheken müssen sechs Kilometer liegen. Vom Schloss aus wäre das knapp geworden, das Risiko war zu groß“, berichtet Bürg. Daher entsteht die Praxis in der Nähe des Kindergartens. Läuft alles nach Plan, starten Weintögl und Baumann im zweiten Quartal 2020 den Betrieb per Containerlösung. „Und währenddessen wird schon fleißig an der neuen Ordination gearbeitet“, informiert der Ortschef von Zelking-Matzleinsdorf über den weiteren Verlauf.

Für Bürg ist die Arzt-Ansiedlung eine große Aufwertung für „seine“ Gemeinde. „Die ärztliche Versorgung ist ein Riesen-Thema. Es war für mich persönlich auch immer ein Herzensanliegen“, kommentiert Bürg die jüngste Entwicklung „im Kampf“ um den Hausarzt. Besonders spannend: Weintögl ist auch Unfallchirurg. „Gerade jetzt, wo die Unfallstation des Melker Klinikums immer wieder für Schlagzeilen sorgt, könnte das von Vorteil sein“, meint der Bürgermeister. Laut ihm plane Weintögl, eine rund 250 Quadratmeter große Fläche zu verbauen – mit Aussicht auf Erweiterung.

Ob Bürg wirklich zuletzt lachen wird, entscheidet sich noch. Die Chancen stehen aber sehr gut. „Zelking-Matzleinsdorf wird es höchstwahrscheinlich werden“, sagt Weintögl.