Landjugend in tierischem Einsatz: Geleitschutz für Kröten

Die Landjugend Zelking-Pöchlarn begleitete zuletzt heimische Kröten bei ihrer Wanderung. „Jeden Tag verhalfen ein paar unserer Mitglieder den Tieren, auf die andere Straßenseite zu gelangen und brachten sie so in Sicherheit. Wir bedanken uns für den Einsatz zum Schutz der Kröten, die in unserer Gemeinde zuhause sind!“, sagt Nicole Reiter. Auch beim jüngsten Frühjahrsputz der Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf packte die Landjugend fleißig mit an.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.