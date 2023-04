Bezirk Melk: Mit Nervösität zum Höhepunkt

Am 3. Mai startet für 251 Schülerinnen und Schüler am Stiftsgymnasium Melk, dem Schulzentrum Ybbs sowie der HLUW Yspertal die Zentralmatura. Nach drei Jahren „Pandemie-Matura“ wird die Zentralmatura in diesem Schuljahr wieder in einem „normalen Modus“ abgehalten.

Bei den Schülerinnen und Schülern herrscht zwar Anspannung, sie haben aber keine Sorge, dass sie aufgrund der Pandemiezeit wichtigen Lernstoff verpasst hätten, erzählt etwa Maté Lechner, Schulsprecher im Stiftsgymnasium: „Die Spannung wird auch mit Förderkursen im Rahmen der Schule eingedämmt.“ Maturantin Lea Babinger aus St. Leonhard, die Anfang Mai im BORG Scheibbs ihre Zentralmatura schreibt, ist erleichtert, dass die diese nicht mehr eine einzige Momentaufnahme ist, sondern auch der Fleiß, den man in der achten Klasse bewiesen hat, einberechnet wird. So braucht man ab einem „Befriedigend“ nur noch 30 Prozent und die Jahresnote wird mit in die Maturanote einbezogen.

„Vorsprung“ durch Fleiß während des Schuljahres

Eine Regelung, die für Gerhard Hackl, Direktor der HLUW Yspertal, sehr sinnvoll ist: „Damit kann man sich im Laufe des Jahres schon einen ,Vorsprung‘ erarbeiten und bei knapper Verfehlung einer positiven Note dennoch positiv beurteilt werden.“ Er spüre aktuell eine gewisse Grundnervosität bei den Schülerinnen und Schülern: „Die neue Regelung gibt unseren Schülerinnen und Schülern, die immer stets bemüht sind, aber dann bei der Matura vielleicht nervös sind, eine zusätzliche Sicherheit.“

Für Stiftsgymnasiums-Direktor Johannes Eichhorn stellt die kommende Reifeprüfung dennoch eine Herausforderung dar: „Manche Themengebiete konnten aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen nicht im vollem Ausmaß unterrichtet werden.“ Erleichtert ist der Schulleiter, dass die Coronaerkrankungen im aktuellen Schulalltag und auch in der Maturavorbereitung keine Rolle spielen.

Intensiv läuft die Vorbereitung auch im Ybbser Schulzentrum. Direktorin Gerlinde Weinstabl berichtet von einer notwendigen Ausnahme bei der Zentralmatura gegenüber der Zeit vor Corona. „Bis zum Ende des Schuljahres der Abschlussklassen können zusätzliche Förderstunden in Anspruch genommen werden, die zum Wiederholen und Vorbereiten verwendet werden“, erzählt sie. Die Schulleiterin findet es allerdings schade, dass diese Förderstunden nicht für die mündliche Reife- und Diplomprüfung in Anspruch genommen werden können.

