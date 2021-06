Normalerweise erfreut sich der Gottsdorfer Badeteich großer Beliebtheit – doch dieser Tage tummeln sich dort weniger Badegäste als sonst. Der Grund: winzige Parasiten.

Zerkarien-Befall im Wasser

Zur Vorgeschichte: Am Beginn der Vorwoche trat bei Kindern, die den Badeteich benutzten, ein juckender Hautausschlag auf. Dieser wurde vermutlich durch Wasserlarven von Saugwürmern verursacht. Diese Parasiten – auch Zerkarien genannt – halten sich an ruhigen und seichten Ufern auf. Dort befallen sie dann Wirtstiere wie Schnecken.

Menschen können zwar nicht per se befallen werden, doch die Haut reagiert bei Kontakt. So war es auch der Fall nach einem Sprung in den Gottsdorfer Teich: rötliche, punktförmige und juckende Hautreizungen. Diese Symptome klingen zwar schnell wieder ab, treten bei häufigerem Kontakt jedoch immer stärker auf.

Leeb: "Alles getan, um Problem zu lösen"

Kurzzeitig stand eine Schließung der Anlage im Raum, doch, wie SPÖ-Ortschef Gerhard Leeb betont, „wurde alles getan , um dieses Problem zu lösen.“ „ Es wurden Maßnahmen gesetzt, damit der Badeteich geöffnet bleiben kann. Primär dürfte es in der Nähe eines Holzsteges zu Infektionen gekommen sein.

Daraufhin wurde der Steg gereinigt und von Schnecken befreit. Informationsblätter wurden ausgehängt – und eine Wasserprüfung angeordnet. Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) hat diese bereits durchgeführt, Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. 2006 gab es übrigens ein ähnliches Problem am Badeteich: Der Zerkarien-Befall nahm damals von selbst wieder ab.