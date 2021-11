Beherzter Einsatz von Bauhofmitarbeitern verhinderte Großbrand in Melk

Am Mittwoch verhinderte die Aufmerksamkeit eines Friedhofsbesuchers und die schnelle Reaktion der beiden Bauhofmitarbeiter Andreas Haslinger und Thomas Maierhofer einen größeren Brand in der Friedhofskapelle.

Als der Mann in der Kapelle war, sah er einen Brand von mehreren Kerzen und Gestecken. Er verständigte sofort die am Friedhof tätigen Bauhofmitarbeiter, die die Melker Feuerwehr riefen. Die Mitarbeiter brachten das Brandgut ins Freie und verhinderten dadurch einen größeren Schaden in der Kapelle.

Laut der zuständigen Stadträtin Heidi Niederer (Grünen) dürfte der Brand durch zu enges Aufstellen der Kerzen erfolgt sein. Erleichtert ist sie, dass beim Brand kein großer Schaden entstanden ist: „Mein Dank gilt den Bauhofmitarbeitern für ihren Einsatz“.