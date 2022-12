ZKW schenkt Laptops an das Schulzentrum Ybbs

Werbung

Die Schulleiterin Gerlinde Weinstabl nahm aus den Händen von Christoph Berger (Group Vice President IT, ZKW Group) die Geräte in Empfang und bedankte sich sehr herzlich dafür. Harald Kerschner, ZKW Mitarbeiter und nebenberuflich Lehrer an der IT-HTL Ybbs und seine Kolleg:innen werden die neuen Geräte im Unterricht nutzen und diese für verschiedenste Laborübungen verwenden. Nicht nur seine Schüler:innen sondern auch die Schüler:innen des Schulzentrums Ybbs generell werden sich darüber freuen. Denn diese Geräte sollen auch an all jene verliehen werden, die selbst keinen eigenen Laptop haben.

