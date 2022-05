Startschuss für Lehrlingsheim in Ybbs

Werbung

Bereits im Herbst 2021 sollte der Baustart für das neue Lehrlingsheim beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug erfolgen. Die Pandemie verzögerte das Projekt, in dieser Woche erfolgt aber vom Verbund die Übergabe der Einreichpläne an die Stadtgemeinde Ybbs zur Genehmigung. Insgesamt will der Verbund sechs Millionen Euro investieren.

Die neue Lehrlingsunterkunft, die Platz für 40 Lehrlinge bietet, wird direkt an der Donau auf Eigengrund des Verbund im Westen des bestehenden Gebäudes zwischen Baggerhafen und Freiluftschaltanlage errichtet. Dem Verbund ist dabei wichtig, mit zeitgemäßer Ausstattung nachhaltig in die Lehrlingsausbildung zu investieren.

Die NÖN konnte bereits vorab erste Bilder zum geplanten Projekt an der Donau einsehen. Der Beton-Unterbau ist nachhaltig mit Holz für die oberen Stockwerken ergänzt. Die Parkanlage zwischen Werkstätte und Quartier ist angelegt wie ein Campus. Sowohl in den Außenbereichen mit Terrassen als auch im Inneren des Gebäudes wechseln sich Kommunikations- und Rückzugszonen ab. 40 Einzelzimmer, darunter auch ein rollstuhlgerechtes Quartier, erlauben auch Seminarbetrieb für Fortbildungsmaßnahmen im gesamten Konzern.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.