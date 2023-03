Große Projekte in Mank

Begonnen hat das Wochenende am Freitag, wo es einen Rückblick auf die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung von Mank gab. „Wir arbeiteten uns von der Gründung über die Ernennung von Mank als Stadt und das gesamte geschichtliche Werden unserer Heimat bis in die Zukunft mit unseren Visionen und Zielen“, erzählt Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP). Auch über Projekte, die in der vergangenen Zukunftskonferenz vor 16 Jahren genannt wurden, wurde reflektiert und eine neue Vision für die Zukunft gefunden: „Mank − die Stadt mit vielen Gesichtern. Eine Stadt mit Herz und Verstand, in der sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen und alle Generationen miteinander Freundlichkeit und Offenheit erleben. Mank ist ein regionales Zentrum mit lebendigem Handwerk, Nahversorgung und Gastronomie, in der viele Menschen Arbeit finden. Wir leben kulturelle Vielfalt und ein aktives Gesellschafts- und Vereinsleben. Eine Stadt, welche die Natur wertschätzt und die regionale Landwirtschaft stärkt.“ „Diese Vision soll die Grundlage für unsere kommenden Projekte und Ziele sein“, sagt Leonhardsberger.

Insgesamt wurden von den sechs Arbeitsgruppen 13 Projektbeispiele mit hoher Priorität eingestuft, die in den nächsten Wochen und Monaten behandelt werden sollen. So unter anderem auch das Projekt „Generationenrundgang mit Geschichte(n)“. „Wir wollen damit den Jüngeren die Geschichte der Stadt näherbringen, indem ältere Personen Rundgänge machen und erzählen, wie unsere Stadt früher ausgesehen hat“, erklärt der Bürgermeister.

Auch die Damen der Gesunden Gemeinde wollen in den nächsten Monaten einige Projekte in der Stadtgemeinde vorstellen und umsetzen.

