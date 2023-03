Kleinregion Nibelungengau feilt an Kleinstkindbetreuung

Von Beginn an gut versorgt: Die Kleinregion Nibelungengau (Pöchlarn, Krummnußbaum, Golling, Erlauf) feilt an der Installierung einer Kleinstkindbetreuung. „Das ist unser nächstes großes Thema“, gibt Barbara Kainz Einblick. Die ÖVP-Bürgermeisterin Pöchlarns ist auch die Sprecherin der Kleinregion, sie wurde Mitte November 2022 in diese Funktion gewählt.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Kleinstkindbetreuung in der Region laufen derzeit, wie Kainz informiert: „Krummnußbaum und Pöchlarn werden für die Einrichtungen sorgen. Ob zusätzlicher Raum geschaffen werden muss, wird gerade bei einer Bedarfsfeststellung erhoben.“ Sobald das geklärt ist, werde man sich um einen Termin beim Land bemühen.

Bauhof-Neubau war bislang im Gespräch, Standortfrage noch ungeklärt

Während Entlastung für Eltern in der Kleinregion näher rückt, müssen sich die Bauhofmitarbeiterinnen und -mitarbeiter einstweilen noch gedulden. Grundsätzlich hatten alle vier Mitgliedsgemeinden signalisiert, einen gemeinsamen Bauhof auf die Beine stellen zu wollen. Ein Neubau war im Gespräch, die Standortfrage noch nicht restlos geklärt – allerdings ist dieses Projekt jetzt erstmal auf der Wartebank gelandet. „Dieses Vorhaben ist mit immensen Kosten verbunden. Der ‚Bauhof neu‘ für die Kleinregion ist natürlich nicht vom Tisch, aber wir müssen das Projekt jetzt vorerst nach hinten verschieben“, erläutert die Sprecherin gegenüber der NÖN. Zudem verweist Kainz darauf, dass es in dieser Sache, – neben dem künftigen Standort – auch noch weitere ungelöste Fragen gibt, etwa „die Fördersituation.“

Alle vier Mitgliedsgemeinden verfügen über einen eigenen Bauhof, aber die Einrichtungen seien allesamt in die Jahre gekommen. „Der Platzbedarf ist da wie dort nicht mehr entsprechend. Uns ist die Notwendigkeit bewusst, aber wir bitten hier noch um ein wenig Geduld“, resümiert die Sprecherin der Kleinregion.

