1,6 Millionen Euro für Rot-Kreuz-Standort Pöggstall

„Die Garagen platzen aus allen Nähten, der stark frequentierte Lehrsaal ist zu klein und nicht barrierefrei, aber auch der Austausch und die Sanierung einiger Fassadenflächen ist dringend notwendig“ – so wird die derzeitige Lage der Rotkreuz-Bezirksstelle in Pöggstall beschrieben. Lange wurde geplant – nun ist es soweit: Der ersehnte Um- und Zubau steht ins Rotkreuz-Haus.

In vielen Gesprächen mit Vertretern der Gemeinde und der Feuerwehr wurde im Vorjahr der Schritt in Richtung Planung gesetzt. ,,Wir stecken mitten in den Vorbereitungsarbeiten und sobald diese abgeschlossen sind, erfolgt der Baustart, wenn möglich noch im Mai“, informiert Bezirksstellenleiter Franz Tanzer. Die Kostenschätzung für dieses Vorhaben belaufe sich auf rund 1,6 Millionen Euro. „Finanziert wird das Projekt durch Förderungen, Eigenmittel und Spendengelder“, gibt Tanzer Einblick.

„Maßnahmen dienen zur Absicherung“

Es erfolgt ein Neubau der Garagen und einiger Lagerflächen für den Rettungsdienst. Im bestehenden Gebäude wird im alten Garagenbereich ein Lehrsaal mit Empfangsbereich und separatem Eingang errichtet. Die bestehenden Sanitärbereiche und Lagerräume werden modernisiert. Um den Mangel an Parkplätzen auszugleichen, wird im nördlichen Grundstücksbereich ein neuer Parkplatz geschaffen.

Eines stellt der Bezirksstellenleiter fest: „Diese Maßnahmen dienen unter anderem zur Absicherung des Rettungsdienstes in der Zukunft. Während der Bauzeit ist der Dienstbetrieb keineswegs betroffen und wird in vollem Umfang aufrechterhalten.“

