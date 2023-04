Die Vision des Großvaters fortsetzen

Das Areal rund um die Tischlerei Melk in der Jakob-Prandtauer-Straße ist derzeit Gegenstand zahlreicher Überlegungen. Im Zuge der geplanten Boulevard-Errichtung beabsichtigt auch die Eigentümerfamilie Fürst, ihr Areal zukunftsfit zu machen. Dabei soll die jahrzehntelange Familiengeschichte miteinfließen.

Ursprünglich in Ybbs beheimatet, übersiedelte die Tischlerei von Franz Fürst I 1878 nach Melk. Am Rathausplatz, dort wo heute Markus Mader sein Kaffeehaus betreibt, befanden sich im Hinterhof die Werkstätten des kleinen Tischlerbetriebs. Das stark wachsende Unternehmen benötigte aber bald mehr Platz und Franz Fürst II suchte nach Bauland, bei dem man sich 1938 mit dem größten Kunden, dem Stift Melk, über einen Kauf einigte. Das heutige Fürst-Areal war geboren.

„War mit seinen Konzepten seiner Zeit voraus“

Für die Planung war damals der 25-jährige Sohn, Fritz Fürst I, zuständig, der in dem Standort aber viel mehr als nur eine Produktionsstätte sah. „Er war mit seinen Konzepten, die man heute Co-Living, Co-Creation und Urban Gardening nennen würde, seiner Zeit voraus“, erzählt Enkel Lukas Fürst, der aktuell in der Familie für das künftige Generationenprojekt zuständig ist. Damals gab es am Areal, wo sich heute etwa die Tischlerei Kulturwerkstatt und ein Fitnessstudio befinden, auch Ausstellungsflächen für das Handwerk, eine Lehrwerkstatt, Wohnraum für die Familie Fürst sowie vier Mitarbeiterfamilien, Gemeinschaftsgarten und die erste öffentliche Melker Sauna.

Die Vision seines Großvaters will Lukas Fürst für die aktuelle Zeit aufgreifen und einen Nutzungsmix zwischen Arbeiten, Wohnen, Leben und Kultur in einem neuen Stadtquartier entwickeln. „Wir erfinden nichts neu, sondern greifen das ursprüngliche Konzept meines Großvaters auf und entwickeln es weiter“, erklärt er. Zwar wurden um die Jahrtausendwende aufgrund des mangelnden Platzangebots in Melk die Zelte abgebrochen − mittlerweile ist die Fürst Möbel GmbH die größte Tischlerei in Niederösterreich – der Stadt blieb man aber dennoch stets verbunden.

Lukas Fürst, die fünfte Generation im Familienunternehmen, arbeitet seit 2021 an einem Konzept für das Gesamtareal der Tischlerei Melk. Die Wachau Kultur Melk wird aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit intensiv in die Planungen miteinbezogen. Das gemeinsame Ziel ist dabei die Weiterführung der Tischlerei Kulturwerkstatt. „Uns war von Anfang an klar, dass wir Immobilienentwicklung neu denken wollen hin zu einem Ort des Lebens und der Menschen. Wie damals bei der Gründung der Tischlerei steht der Mensch im Mittelpunkt“, sagt Fürst.

Gremium von Experten aus vielen Bereichen

Um dies zu erreichen, wurde für das Projekt ein Gremium aus Experten aus den Bereichen nachhaltige Stadtentwicklung, erneuerbare Energieversorgung sowie Handwerk und Baukultur zusammengebracht, um gemeinsam an der Entwicklung des „Mixed-Use-Stadtquartiers“ zu arbeiten. „Wir denken in Generationen und da war die Mischkultur schon immer langfristig erfolgreicher als eine Monokultur“, erzählt Fürst, der zuletzt zahlreiche „Best-Practice-Beispiele“ in ganz Europa besuchte.

Aktuell wird neben dem Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept am Impulsnutzungskonzept gearbeitet. „Wenn wir etwas bauen, sehen wir es als unsere Pflicht, bereits jetzt an unsere möglichen Bedürfnisse in zumindest 50 Jahren zu denken. Leben, Wohnen, Arbeiten und Freizeit werden dann enger miteinander verbunden sein“, glaubt Fürst.

