Gemeinde kauft Geschäftslokal neben der alten Schule in Zelking

Mittlerweile ist die Tinte trocken. Die Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf hat um rund 170.000 Euro das Geschäftslokal neben der alten Schule in Zelking erworben. ÖVP-Bürgermeister Gerhard Bürg schwebt ein umfangreiches Projekt an diesem Standort vor.

„Im Untergeschoß wäre ein kleines Café wünschenswert, auch einen Friseursalon können wir uns vorstellen“, erläutert der Ortschef die ersten Ideen. Ein Saal für größere Feiern oder Ähnliches wolle man nicht einplanen: „Dafür haben wir ja schließlich unsere Wirten in der Gemeinde“, hält Bürg fest. Im oberen Stock des Geschäftslokals wäre Platz für Wohnungen sowie auch betreutes Wohnen. Neuer Wohnraum – oder auch Baugründe – sind in Zelking-Matzleinsdorf schon seit Jahren Mangelware. Mit diesem Projekt könne man also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so die Theorie: Platz für Zuzügler und eine Belebung des Zelkinger Ortszentrums. Noch handelt es sich um erste Pläne − was sich genau umsetzen lässt, werde sich zeigen. Eines wäre Bürg jedenfalls auch wichtig. „Ein Architektenwettbewerb würde sich für dieses Projekt sehr gut eignen“, ist er überzeugt.

