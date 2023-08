Mole Melk: Jetzt folgt der nächste Schritt

Der Start für das viel beworbene Projekt Mole Melk war holprig. Nach einer fulminanten Pressekonferenz im Frühjahr des Vorjahres berichtete die NÖN über Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe, etwa eine fehlende Ausschreibung für das Gesamtprojekt, die die Architektenkammer auf den Plan rief. Am Ende entschied die Melker Immobiliengesellschaft (MEKIV), welche die Errichterin des Projektes ist und sich im Eigentum der Stadtgemeinde Melk befindet für die Ausschreibung des Projektes. Damit verzögerte sich aber auch der Umbau, der eigentlich bereits im vergangenen Frühjahr starten hätte sollen. Der neue Stadtteil, für den bei der damaligen Projektvorstellung insgesamt vier Millionen Euro veranschlagt wurden und bei dem die Hälfte Fährhausbetreiber Stützner stemmen wird, soll am Ende über einen Campingplatz, ein Restaurant mit Gastgarten, ein Ticketing-Büro für die Schifffahrt sowie über Ferienwohnungen, eine öffentliche WC-Anlage und einen Spielplatz verfügen. Alter Architekt ist auch

der neue ArchitektMit dem Ende der Ausschreibung steht jetzt auch der Architekt des Projektes fest: Obwohl auch andere Architekten mitgeboten haben, erhielt das bereits damals beauftragte Architektenbüro Huber Buchberger (HB Architekten) den Zuschlag. Damit kann auch der ursprünglich vorgestellte Entwurf weiterhin verwendet werden. Ende August erfolgt laut Stadtgemeinde Melk die Projektausschreibung. Wie hoch die Kosten dafür genau sind, ist derzeit noch offen. „Das wissen wir nach dem Ende der Ausschreibung. Die Mole wird seitens der MEKIV als Wirtschaftsbetrieb gesehen und muss sich am Ende rechnen“, betont ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl. Gerüchte, dass aufgrund der Verzögerung die Firma Stützner abgesprungen sei, dementiert er: „Stützner ist weiter mit an Board und kümmert sich aktuell um die Inneneinrichtung.“ Eines ist dem Stadtchef aber auch wichtig zu betonen, damit mehr Klarheit in die Finanzierung des Projektes kommt. So ist die MEKIV für die Finanzierung des Projektes und die Pachteinnahmen sowie die Einnahme der Parkgebühren zuständig. „Es ist wichtig, Stadtgemeinde und MEKIV zu trennen. Die Touristen zahlen sich ihre Infrastruktur damit selbst“, sagt Strobl.

Läuft alles nach Plan und die angebotenen Gewerke sind im finanziellen Rahmen, soll im Oktober mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Die Bauphase wird dabei mit einem Jahr beziffert, während der Tourismussaison soll nicht unterbrochen werden. Angesprochen auf ein möglicherweise fehlendes Angebot durch den Wegfall des Fährhauses im Rahmen der Bauzeit am Hafenspitz verspricht er, dass es „in diesem Zeitraum ein Angebot geben wird“. Über die Wintermonate soll dafür ein eigenes Konzept erarbeitet werden.