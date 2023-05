Ruprechtshofen sichert das Wasser langfristig

Freudentag in der Marktgemeinde: Dank der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren und den damit einhergehenden steigenden Wasserbedarf hat sich die Gemeinde entschlossen, die Wasserversorgungsanlage zu erweitern und einen neuen Hochbehälter in Baulanden mit einem Nutzvolumen von 500.000 Liter zu errichten. Der Spatenstich für das Projekt erfolgte vergangene Woche.

„Der geplante Hochbehälter stellt durch die Speicherung des Trinkwassers in Edelstahlbehältern die optimale, zukunftssicherste und derzeit fortschrittlichste Bauweise dar“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer. Um den Betrieb optimal gestalten zu können, wird der neue Hochbehälter mit zwei getrennten Wasserkammern ausgeführt, die jeweils 250 Kubikmeter Trinkwasser speichern werden.

Froh ist Gruber-Doberer auch darüber, dass die ausführenden Firmen zum Großteil aus der Region sind: „Damit ist eine lokale Wertschöpfung gegeben.“ Befüllt wird der neue Hochbehälter, wie schon bisher, über eine Leitung aus Bergland. Die Projektkosten betragen 1,45 Millionen Euro.

