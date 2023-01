Ybbser Innenstadt wartet auf Verkehrskonzept

Werbung

Die Donaulände als Erlebnisort weiter auszubauen, dieses Ziel setzt sich die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Neben der Grünraumgestaltung im Bereich Stadthalle bis Schiffsmeisterplatz wurden auch der Spielplatz bei der Stadthalle modernisiert und das Fahrverbot im Bereich Stadthalle umgesetzt.

Neben der Donaulände bleibt weiterhin auch die Innenstadtentwicklung Thema. Den erhofften Schwung durch das Innenstadt-Projekt, welches im Herbst 2018 mit Innenstadtentwickler Thomas Egger von der Standortentwicklungsfirma Egger+Partner gestartet wurde, blieb bisher aus. Die Ybbser Stadtpolitik spricht allerdings von einem Umsetzungszeitraum von bis zu 15 Jahren. Ausgebremst hat den Prozess allerdings auch die Pandemie. So startete ab dem Jahr 2019 die Erarbeitung von Verbesserungspotenzialen für die Stadt, Gruppendiskussionen wurden dann ab 2020 durch die Pandemie erschwert. Im Frühjahr 2021 wurde die Arbeit der einzelnen Fokusgruppen mittels Videokonferenzen fertiggestellt. Mit der Sanierung der Stadthalle und dem Projekt Wiener Tor sind zudem zwei wichtige Projekte bereits abgeschlossen.

Stadtchefin Schachner klagt über den „Donuteffekt“

Erfolglos verlief dafür die Bewerbung der leeren Innenstadtlokale samt Plakatserie. „Stimmt so nicht“, betont Schachner, „der neue Tierarzt hat etwa von unserem Leerflächenmanagement profitiert.“ Sie weiß aber auch, dass das Thema weiterhin ein schwieriges und von den einzelnen Vermietern abhängig sei. „Es gibt leider einen Donuteffekt, wo die Innenstädte überall gegen den Leerstand kämpfen“, sagt Schachner. Kampflos geschlagen gibt sich die Stadtchefin aber noch nicht. Sie will in den kommenden Wochen auch das Thema „Sidamo“ am Hauptplatz noch einmal aufrollen. So soll ein Gespräch mit dem aktuellen Betreiber über die Möglichkeit der Schaffung eines traditionellen Kaffeehauses erfolgen. „Das Sidamo hat aufgrund seiner Toplage mitten in der Stadt enormes Potenzial“, sagt Schachner. Im Zusammenhang mit dem Kaffeehaus haben sich aber laut der Stadtchefin auch im Rahmen der Schifffahrtskonferenz Gespräche ergeben, die in konkrete Projekte münden könnten.

Immer wieder Thema ist zudem die Parkplatzthematik in der Innenstadt − ausgelöst auch durch den hohen Zustrom zu den einzelnen Gastrobetrieben in der Innenstadt. Dabei weiterhin im Fokus ist ein Parkhaus in der Innenstadt. „Es muss aber nicht unbedingt der Oberleitner-Parkplatz sein, es gibt auch andere Standorte“, erzählt Schachner. Das Thema wird im neuen Verkehrskonzept erörtert.

