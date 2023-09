Entwicklungskonzept: 10.000 Melker als Vision für das Jahr 2040

Im Rahmen einer Bürgerinfoveranstaltung präsentierte die Stadtgemeinde Melk das neue Entwicklungskonzept bis zum Jahr 2040.

Bereits im Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahr 2007 waren Betriebsansiedlungen in der Größe von 46 Hektar sowie Wohnbauland von 54 Hektar vorgesehen. Im neuen Konzept findet sich eine Wohnraumschaffung von insgesamt 63,4 Hektar und mögliche Betriebsgebiete von 61,4 Hektar. Mit dabei in der Berechnung ist das geplante Betriebsansiedlungsgebiet entlang der Südspange.

Vom Tisch dürfte hingegen vorerst der „Masterplan Melk Süd“ sein. Dieser sah vor, dass der Bereich zwischen Westbahnstrecke und A1 sowie zwischen der Wohnhausanlage Dorfnerstraße und Sportplatz des SC Melk bis 2040 verbaut werden sollte. Ein neuer Stadtteil war dort geplant. Grünen-Gemeinderätin Bettina Schneck forderte etwa 2019 die Entwicklung eines Masterplans für diesen Bereich. „Das oberste Ziel ist die Verdichtung des Ortskerns bevor weitere Flächen auf der grünen Wiese erschlossen werden“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl. Aktuell befinden sich im Stadtgebiet über 100 gewidmete und unbebaute Liegenschaften im privaten Besitz, die nicht verfügbar sind. Hier möchte Strobl mit den Liegenschaftseigentümern das Gespräch suchen.

„Masterplan Melk Süd“ ist derzeit vom Tisch

In der „Vision 2040“ will Melk bis zum Jahr 2040 ein Wachstum bis 10.000 Einwohner schaffen. Eine Zahl, die bereits 2007 durch die Stadt schwirrte. 2019 wollte man sie mit der Erfüllung des „Masterplans Melk Süd“ und zusätzlichen 3.500 Personen erreichen. Strobl selbst will sich aber nicht auf die Zahl versteifen: „Es geht weniger um die Zahl selbst, sondern um das Zeichen, dass wir weiterhin als Bezirkshauptstadt wachsen wollen, um auch dem Anspruch weiterhin gerecht zu werden.“ Raumordnungs-Stadtrat Peter Rath (ÖVP) erinnert zudem daran, dass Österreich bis 2050 um fast eine Million mehr Bewohner haben wird. „Diese Entwicklung wird sich auch auf Melk auswirken, daher haben wir vorgesorgt“, sagt Rath.

Für das Stadtoberhaupt ist das Entwicklungskonzept eine Vision, wohin sich die Stadtgemeinde entwickeln soll. Der Fokus soll dabei weiterhin auf der Schaffung von Wohnraum, gerade für junge Menschen, liegen. „Wir sehen auch ganz klar, hätten wir keinen gesunden Zuzug, würden wir in Melk Jahr für Jahr weniger Einwohner haben“, erinnert Strobl.

Strobls Vision stößt bereits nach der Präsentation auf Widerstände bei SPÖ und FPÖ. „Melk muss nicht Metropolis werden. 10.000 Einwohner und neue Betriebsgebiete von umgerechnet 94 Fußballfeldern ist die Vision von Strobl. Unsere Vision sieht anders aus. Lebenswerter Wohnraum mit Grünflächen, Naherholungsinseln, mehr Sicherheit im Straßenverkehr, Belebung des Stadtkerns, eine funktionierende Nahversorgung und einen insgesamt attraktiven Lebensraum, vor allem für Kinder und ältere Menschen“, will SPÖ-Parteichef John Haas die „Vision 2040“ nicht unterstützen. Für die SPÖ sei es nicht sinnvoll in den nächsten 17 Jahren im Jahresschnitt um 270 Bürger zu wachsen. „Es sollte beim Mahnmal Hafenspitz bleiben, der uns noch lange Jahre zeigen wird, dass verordnetes Wachstum nachteilige Folgen für Mensch und Umwelt haben kann“, sagt Haas. Er warnt aber auch vor den Folgen für die ohnedies bereits verschuldete Stadt samt nachteiliger Auswirkungen auf Umwelt, Verkehr und die Gemeinschaft. „Es bleibt zu hoffen, dass couragierte Bürger jetzt aussprechen, was sie denken und dass die kritischen Stimmen innerhalb der ÖVP dieser nicht zeitgemäßen Vision aus Gewissensgründen eine Absage erteilen“, hat Haas noch Hoffnung, dass die Lebensqualität in den Mittelpunkt gestellt wird. Neugierig, ob alle ÖVP-Gemeinderäte bei diesem Projekt mitstimmen, ist FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner: „Ich frage mich, ob der Bürgermeister zuviel Stadtentwicklungs-Simulator gespielt hat, oder ob es nur ganz normaler Größenwahn ist?“ Kuntner erinnert an die zu erwartende Bodenversiegelung und hofft, dass nicht nur auf Quantität sondern auch auf Qualität wert gelegt wird. „Und wie will der Bürgermeister das alles finanzieren bei einem ohnedies schon sehr hohen Schuldenstand? Er sollte auch an seine Nachfolger denken“, mahnt Kuntner.

Rath ortet bei SPÖ „absichtliche Angstmache“

Der zuständige Stadtrat Peter Rath ortet in den Aussagen eine „absichtliche Angstmache“: „Dass die SPÖ immer wieder mit dem Schuldenstand kommt, obwohl sie weiß, dass 80 Prozent der Schulden für Trinkwasserversorgung, Schulen, Abwasser und Straßenbau verwendet werden, kann man nur mehr als Angstmache einstufen. Oder hat man vieles schon vergessen?“ Der Stadtrat dementiert Aussagen, wonach der Hafenspitz ein Mahnmal für die Zukunft sei: „Die Pkw-Parkplätze wurden versickerungsfähig ausgeführt und Bäume wurden gepflanzt. Die SPÖ sollte ihre Kollegen in der Landeshauptstadt besuchen und sich dort die neu geschaffenen Plätze ansehen“, spielt Rath auf den St. Pöltner Domplatz an.

Strobl zeigt gegenüber der NÖN kein Verständnis für das Vorgehen der SPÖ – da diese bei vielen Beschlüssen mitgestimmt hat: „Wir wollen kein rasantes Wachstum, denn das wäre mit massiven Kosten in Infrastruktur, Bildung und Sicherheit verbunden. In den neuen Bebauungsbestimmungen werden Vorgaben zu finden sein, um klimafitter zu werden.“ Auch sei laut Strobl der Vergleich mit den Fußballfeldern nicht richtig, da die Flächen bereits seit 2007 Bestandteil des Konzeptes sind.