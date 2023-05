Manker Mobilitätsumfrage: Die Ergebnisse sind da

In der Stadt Mank werden aktuell die Weichen für die Mobilität der Zukunft gestellt. Dabei fließt auch die Meinung der Bevölkerung ein: Rund 350 Mankerinnen und Manker nahmen an der großen Mobilitätsumfrage teil, das entspricht rund elf Prozent der Stadtbevölkerung. Die Planer vom Büro Areal Consult aus Wien werteten den Stoß an Fragebögen aus. Die Ergebnisse sind eindeutig: Der Pkw ist nach wie vor das meist genutzte Transportmittel (60 Prozent), an zweiter Stelle das Fahrrad (16 Prozent). Fußgängerinnen und Fußgänger gibt es hingegen wenig (sieben Prozent). Dass so viele Mankerinnen und Manker auf dem Drahtesel durch die Stadt fahren, freut ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger – aus der Umfrage geht dazu auch ein klarer Arbeitsauftrag hervor, wie er berichtet: „Radwege im Zentrum fehlen. Wo es baulich möglich war, haben wir in der Vergangenheit schon Maßnahmen gesetzt, aber da gibt es noch Herausforderungen.“

Die Attraktivierung des Zentrums und die Neuverteilung der Flächen für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge sei eine wesentliche Schlussfolgerung aus den Ergebnissen, die vergangene Woche im Stadtsaal präsentiert wurden. Neben dem Wunsch nach mehr Radinfrastruktur im Zentrum sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch für sicherere Querungshilfen aus, auch bei Kraftfahrzeugen sehen sie Handlungsbedarf im Kreuzungsbereich Gasthaus Riedl-Schöner und am Hauptplatz .

Zur Grundlagenerhebung zählt einerseits die Umfrage, andererseits die Verkehrszählung, die aktuell noch läuft. „Im Herbst folgen die konkreten Planungsvorschläge. Am 29. Juni laden wir zum nächsten Bürgerinfoabend, da gibt's dann ein 'Update'“, sagt der Stadtchef.



Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.