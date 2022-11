NÖ Jagdverband begrüßte neue Mitglieder

Um die Jungjäger, die die Jagdprüfung erfolgreich abgeschlossen und die niederösterreichische Jagdkarte gelöst haben, wurden am Dienstag im Stift Melk beim Jungjägerempfang begrüßt. Die Veranstaltung im Stift Melk bot den neuen Mitgliedern die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und sich Input für die eigene Jagdausübung zu holen.

Pröll & Pernkopf: Jägerschaft erfüllt Vielzahl an Aufgaben für die Gesellschaft

„Die Jägerinnen und Jäger tragen zu vielfältigen Lebensräumen, gesunden Wildbeständen und zur Versorgung mit regionalem Wildbret bei. Sie sind aber auch bei gesellschaftlichen Anlässen und Brauchtumsveranstaltungen nicht wegzudenken und prägen seit Jahrhunderten unser Land. Ich freue mich, dass das Interesse an der Jagd ungebrochen hoch ist“, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Der NÖ Jagdverband zählte mit Stand 31. Dezember 2021 rund 36.107 Mitglieder und ist damit der Mitglieder-stärkste aller neun österreichischen Jagdverbände. Rund zehn Prozent davon sind bereits Frauen. Die Mitgliederzahl in Niederösterreich steigt seit den letzten zwölf Jahren stetig an. Die Beweggründe auf die Jagd zu gehen, sind unterschiedlich – genauso wie die Vielzahl an Aufgaben, die die Jagd für die Gesellschaft erbringt. „Wir Jägerinnen und Jäger sind ein verlässlicher Partner der Land- und Forstwirte. Mit unserem ehrenamtlichen Engagement tragen wir zur Versorgungssicherheit unseres Landes bei, die in den letzten Monaten noch mehr an Bedeutung gewonnen hat“, so Landesjägermeister Josef Pröll. Pernkopf und Pröll streichen damit einige der vielen Aufgaben der Jägerschaft hervor.

