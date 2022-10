Pöchlarns Bürgermeister tritt zurück: Heisler im großen Interview

Bei der Wahlparty nach der Gemeinderatswahl 2020 stieß Heisler unter anderem mit seiner designierten Nachfolgerin Barbara Kainz (4. v. l.) an. Ob er einen Tipp für sie hat? „Authentisch bleiben, Ausdauer beweisen und nicht gleich verzagen, wenn etwas nicht klappt.“ Foto: Gleiß, Schweiger/Archiv

NÖN: Herr Heisler, 2014 wurden Sie Bürgermeister, bei der Gemeinderatswahl 2015 holte sich die ÖVP die Mehrheit, 2020 konnten Sie und Ihr Team die Absolute verteidigen und um sechs Prozent zulegen. Nun verkünden Sie Ihren Rücktritt – warum gerade jetzt?

Franz Heisler: Im Oktober 2014 übernahm ich kurz vor der Gemeinderatswahl im Jänner 2015 das Bürgermeisteramt von meinem Vorgänger Alfred Bergner. Es war für mich natürlich höchst erfreulich, gleich um ein Mandat zuzulegen und die Mehrheit im Gemeinderat zu erreichen. Mir war aber stets bewusst, dass eine Absolute auch noch mehr Verantwortung bedeutet. Ich habe auch stets versucht, mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ehrlich und auf Augenhöhe zu arbeiten. Bei Ausschusssitzungen wurde immer viel ausdiskutiert und so konnten bei den Gemeinderatssitzungen die Beschlüsse zu rund 95 Prozent einstimmig gefasst werden. Warum ich jetzt zurücktrete? Ich bin heuer 65 geworden, das alleine ist es aber nicht. Die jüngste meiner drei Töchter hat Nachwuchs bekommen. Mittlerweile sind es vier Enkelkinder und ich möchte für meine ganze Familie mehr Zeit haben. Deshalb ist mir diese Entscheidung doch auch ein wenig leichter gefallen.

In den vergangenen acht Jahren hat sich die Stadt Pöchlarn verändert und entwickelt. Welche Projekte lagen Ihnen besonders am Herzen?

Heisler: Es hat in der Tat sehr viele Projekte gegeben. Ganz entscheidend war für mich, ab 2018 wieder Teil der Stadterneuerung zu sein. Unter anderem ist im Rahmen dieses Prozesses die „Donau.Auszeit.Wiese“ entstanden. Ein großes Anliegen war mir auch immer das Hotel-Projekt, welches ebenfalls ein Schwerpunkt der Stadterneuerung ist. Der Investor, der dieses Projekt umsetzen möchte – die oberösterreichische ER SIE ES Bauträger GmbH – hat schon vielversprechende Gespräche mit potenziell möglichen Betreibern geführt. Trotz aller aktuellen Umstände ist das Interesse weiterhin groß.

Sprechen wir von einemBetreiber aus der Region?

Heisler: Soweit mir bekannt ist, gibt es Betreiberinteresse aus Oberösterreich und aus Deutschland. Ob und wie man sich mit einem der beiden einigt, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Das neue Stadtarchiv hingegen soll ab dem Frühjahr 2023 realisiert werden: Gegenüber dem alten Rathaus in der Regensburgerstraße entsteht ein großes Archiv auf zwei Ebenen samt barrierefreier Bücherei im Erdgeschoss. Wir wollen einen Bereich schaffen, wo man sich intensiv mit der Geschichte Pöchlarns befassen kann. Die Realisierung des geplanten Kulturhauses ist vorerst leider Corona zum Opfer gefallen. Das Projekt, bei dem wir die Stadtkapelle, die Musikschule und einen Veranstaltungssaal an einem Ort vereinen wollen, ist vorerst „schubladisiert“.

Wie lange läuft der Stadterneuerungsprozess noch?

Heisler: Wir befinden uns im letzten Jahr der Umsetzung. Alles, was noch bis zum Jahresende 2022 eingereicht wird, kann beurteilt und hoffentlich auch positiv abgeschlossen werden.

Bleiben wir noch kurz beim Stadt-Hotel: Dieses Projekt bescherte Ihnen und der ÖVP wiederholt Kritik von den Oppositionsparteien: Die grundsätzliche Notwendigkeit wurde auch immer wieder infrage gestellt.

Heisler: Laut Touristikerinnen und Touristikern besteht für den Nibelungengau die Notwendigkeit von weiteren Nächtigungsmöglichkeiten – die Nachfrage nach Zimmern ist vorhanden. Und zur Kritik der Opposition: Es wurde in der Gemeinderatssitzung im Mai die grundsätzliche Zustimmung zur Umsetzung mit rund 80 Prozent von den Gemeindeverantwortlichen beschlossen. Auch die anderen Fraktionen haben sich mit dem Projekt auseinandergesetzt und dies schlussendlich doch stark mehrheitlich mitgetragen.

Ein anderes Thema, das schon lange auf dem Tapet liegt, ist die offene Planstelle der ehemaligen Hausärztin Gabriela Hammerschmid. Knapp 30-mal wurde die Stelle ausgeschrieben, auch die Stadt hat ein finanzielles Zuckerl in Aussicht gestellt, aber bisher wurde keine passende Nachfolge gefunden. Woran, denken Sie, liegt das: Ist Pöchlarn unattraktiv für Ärztinnen oder Ärzte?

Heisler: Nein, das hat mit Pöchlarn selbst nichts zu tun – viele Gemeinden kämpfen mit dieser Problematik, das ist schlichtweg eine gesellschaftliche Entwicklung. Meiner Meinung nach führt kein Weg an einem Primärversorgungszentrum vorbei. Ich möchte da nicht vorgreifen, aber Stadträtin Barbara Kainz ist ja auch für Gesundheit zuständig und es gibt vielversprechende Gespräche für die Zukunft, was diese Ausrichtung betrifft.

Stichwort Barbara Kainz: Sie wird als Ihre Nachfolgerin gehandelt. Stimmt’s?

Heisler: Sie ist seitens unserer Fraktion designiert und definitiv in der Funktion, wenn der Gemeinderat für sie votiert. Ich gehe natürlich davon aus, dass sie das Amt übernehmen können wird.

Da Sie vorher „schubladisiert“ gesagt haben: Das Großprojekt „Stadtbad neu“, wie eine Sanierung oder gar ein Neubau in der Vergangenheit tituliert wurde, ist eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden, also ebenso „schubladisiert“. Verfolgt man dieses Projekt – trotz all der Bemühungen, Lokalaugenscheine, Planungen – gar nicht mehr?

Heisler: Prinzipiell haben wir uns stets bemüht, den Badebetrieb aufrecht zu erhalten. Wir haben auch laufend investiert, das Bad wird gut angenommen – wir hatten dieses Jahr einen Besucherrekord. Eine Totalinvestition wird es aber erst dann geben können, wenn finanziell wieder mehr Spielraum vorhanden ist.

Ein Projekt, das dieses Jahr gestartet wurde, ist die von den Mietern lang ersehnte Sanierung der Gemeindewohnungen am Auweg 4.

Heisler: Ich war erst heute auf der Baustelle: Die letzten kleinen Fertigstellungsmaßnahmen stehen noch aus, aber in den nächsten Tagen wird’s fertig.

Das sind ja gute Nachrichten. Der Zustand der Pöchlarner Gemeindebauten wurde ebenso oft kritisiert: Wie steht es um die rund 180 Wohnungen, die der Kommunalimmobilienverwaltungs Gesellschaft (KIG) gehören?

Heisler: Alle Häuser werden energetisch durchleuchtet. Den Bericht dazu gibt es demnächst. Auf dessen Basis wird dann priorisiert. Das Ergebnis liegt aber aktuell noch nicht auf dem Tisch.

Wo sehen Sie persönlich Verbesserungspotenzial in der Stadt, was wünschen Sie sich für Pöchlarn?

Heisler: Ich glaube, Pöchlarn hat neben der wirtschaftlichen Entwicklung die große Chance, sich auch touristisch noch stärker zu positionieren, etwa im Bereich der Donau. Wo ich auch großes Potenzial sehe, ist auch das kulturelle Angebot. Das OK-Haus ist 25 Jahre alt und da müssen wir ebenso etwas tun. Heutzutage bieten Ausstellungen zum Teil auch interaktive Elemente an. Mit Obfrau Helene Bergner und ihrem Team haben wir engagierte Menschen, die sehr aktiv an die Sache herangehen. Es gibt auch Gespräche mit einem Museum im Ausland, um Verbindungen zu generieren und sich gegenseitig auszutauschen und zu befruchten. Seit rund einem Jahr ist Pöchlarn Teil des Weltkulturerbes „Donaulimes“. Auch hier ergeben sich enorme touristische Entwicklungspotenziale für die Zukunft. Eine Chance sehe ich auch in der regionalen und überregionalen Vernetzung wie etwa die Umsetzung des „Anrufsammeltaxis“, welches drei Kleinregionen gemeinsam stemmen werden.

Zusätzlich wird die Zusammenarbeit mit Gemeinden in den Kleinregionen in Zukunft immer notwendiger. Dabei können einige Potenziale gehoben werden.

Immer wieder kursiert in Pöchlarn das Gerücht, dass die Stadt zum Standort einer FH werden könnte. Ist was dran?

Heisler: Es war vor einigen Jahren ein Aufflackern, sozusagen. Ich hatte die Idee dazu, aber leider wurde uns mitgeteilt, dass aktuell der Fokus auf dem Erhalt und dem Ausbau bestehender Standorte liegt und vorerst kein weiterer geplant ist.

Werden Sie es vermissen Bürgermeister zu sein?

Heisler: Ich denke schon, aber ich glaube, dass man dann doch schnell eine neue Rolle beziehungsweise neue Herausforderungen findet. Die Rolle, die man als Bürgermeister innegehabt hat, ist eine wichtige und verantwortungsvolle – aber die Zeit nach dieser Verantwortung kann auch eine sehr interessante sein.

