Georg Strasser im NÖN-Gespräch: „Zwei Rennpferde laufen lassen“

NÖN: Zu unseren bisherigen Sommergesprächen luden wir die drei Bezirksspitzenkandidaten der Grünen, der FPÖ und der SPÖ für die Landtagswahl. Von der ÖVP sprechen wir nun mit Ihnen, dem Bezirkschef. Warum hat die ÖVP es noch nicht geschafft, sich auf einen Kandidaten zu einigen?

Georg Strasser: Die ÖVP im Bezirk Melk ist in der glücklichen Lage, eine hervorragende Liste mit zwei kompetenten und sympathischen Spitzenkandidaten zu haben. Die Entscheidung, wer auf der Liste die Nummer 1 und die Nummer 2 sein wird, fällt in einem Wahlkonvent im Herbst. Jetzt kann man aber schon sagen, dass es zwei große Bewegungen geben wird. Eine für Silke Dammerer und eine für Patrick Strobl. Beide werden von der Bezirkspartei unterstützt.

Man fährt also eine „Zwei-Spitzen-Strategie“, um keine Streitereien aufkommen zu lassen.

Strasser: Entscheiden wird der Wähler – und wie gesagt: Wir haben zwei ambitionierte Kandidaten. Wenn man zwei Rennpferde im Stall hat, soll man sie beide laufen lassen.

Im Vorfeld unseres Gesprächs haben wir mit einigen Funktionären vom NÖAAB und vom Wirtschaftsbund gesprochen. Alle haben – anonym – geäußert, sehr großen Zorn auf den Bauernbund zu haben, weil sie sagen, der Bauernbund wolle sich schon wieder alle Ämter im Bezirk „krallen“. Wie schwierig ist die Situation zwischen den Bünden für Sie als Bauernbundpräsident und Bezirksparteiobmann?

Strasser: Ich sehe das sehr sportlich. Als Bezirksparteiobmann habe ich den Bürgermeisterzugang, für die Interessen aller Menschen da zu sein. Wir werden im Dialog und mit unseren beiden Kandidaten ein hervorragendes Ergebnis bekommen.

Warum ist es eigentlich so, dass im Bezirk alle Mandate vom Bauernbund besetzt sind?

Strasser: Ich glaube, dass auf Bezirksebene die Persönlichkeit, die sich einer Wahl stellt, der wichtigste Faktor ist. Karl Moser hat viel für diesen Bezirk bewegt. Und mein Vorzugsstimmenergebnis im Bezirk und auch im Wahlkreis ist ein Zeichen dafür, dass ich nicht nur von Bäuerinnen und Bauern, sondern von einer breiten Bevölkerungsschicht gewählt wurde. Also die Conclusio: Die Person ist wichtiger als der Bund.

Gemäß Umfrageergebnissen steht der ÖVP bei der NÖ Landtagswahl ein massiver Absturz bevor. Im Jahr 2018 erreichte man noch 49,63 Prozent, laut Umfrage beläuft sich das Ergebnis auf unter 40 Prozent. Kommt die ÖVP bei den Leuten nicht mehr an?

Strasser: Ich beteilige mich prinzipiell nicht an Zahlenspielen. Für mich steht die Arbeit für die Menschen – und der Kontakt zu den Menschen – im Vordergrund. Ich sehe unsere Gemeindefunktionäre als höchstes Gut im Bezirk. Wir sind direkt bei den Menschen vor Ort, initiieren Projekte und lösen Probleme. Und ich sehe die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Land Niederösterreich sehr gut aufgehoben. Das ist die Arbeit, auf die ich mich konzentriere.

Ende September 2021, also vor fast einem Jahr, folgten Sie Karl Moser als ÖVP-Bezirksparteiobmann nach. In diesem Jahr ist viel passiert: Wie hat sich die Stimmungslage im Bezirk, die Politik verändert?

Strasser: Es liegen zwei fordernde Jahre hinter uns, aber der Dialog zwischen der Bezirkspartei und den Gemeinden ist ein sehr guter. Wir haben die eine oder andere gesellschaftliche Herausforderung zu meistern. Personen im öffentlichen Leben müssen mit gutem Vorbild vorangehen. Und als Bürgerpflicht sehe ich, dass wir an unserer Diskussionskultur arbeiten müssen. Wir müssen wieder lernen, miteinander zu reden und andere Meinungen besser zu akzeptieren.

Ende September steht auch in Tirol die Landtagswahl an. Ein dort dominierendes Thema ist die Rückkehr des Wolfs– und die beschäftigt auch den Bezirk Melk. Wie gestaltet sich aktuell die Lage?

Strasser: Wölfe sind im Waldviertel präsent. Es ist zum Glück noch kaum zu Übergriffen auf Weidevieh gekommen. Sollten sich die Vorfälle häufen, dann wird es notwendig sein, Bescheide zur Vergrämung oder zur Entnahme zu erwirken.

Kommen wir zur Donauuferbahn: Die ÖVP hat das Thema ad acta gelegt, die SPÖ – zum Großteil – mittlerweile auch. Als Alternative zum Schottertransport steht aktuell die Idee einer Seilbahn über die Donau im Raum. Wie stehen Sie dazu?

Strasser: Als damaliger Bürgermeister von Nöchling war ich bei den Diskussionen dabei. Wir haben zwei Studien in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob die Donauuferbahn Sinn für Personen- und Gütertransport macht und ob Kosten und Nutzen in irgendeiner vernünftigen Relation stehen. Beide Studien hatten das Ergebnis, dass diese Bahnstrecke, unter vielen Gesichtspunkten betrachtet, keinen Sinn macht. Würden wir neue Studien in Auftrag geben, bekämen wir die gleichen Ergebnisse. Der Personentransport ist durch Buslinien ersetzt worden. Zum Gütertransport: Dieses Transportmittel über die Donau halte ich für sinnvoll. Alle Beteiligten sollten daran arbeiten, dass dieses Projekt, in einem gegebenen Rechtsrahmen, in den nächsten Jahren zur Umsetzung kommt.

Das Projekt um den Melker Hafenspitz – für die einen ist er ein zukunftsweisendes Tourismusprojekt, für andere eine Betonwüste aufgrund des überdimensionierten Parkplatzes – ist umstritten. Ist die großflächige Asphaltierung zeitgemäß?

Strasser: Technisch kann ich das ehrlicherweise im Detail nicht beurteilen. Allgemein gesprochen: Wenn in die Planung von öffentlichen Flächen Baumbewuchs, Grünflächen und Versickerungsflächen integriert werden, können Parkplätze ein Beitrag sein, der ökologisch durchaus okay ist.

Zurück zur Landtagswahl: Mit welchem Ergebnis sind Sie zufrieden?

Strasser: An den Zahlenspielen beteilige ich mich wie schon gesagt nicht. Für mich zählt die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger und nicht die Statistik.

