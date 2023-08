Tanner macht Stop bei ÖAMTC und würdigt Partnerschaft

Seit Jahren arbeiten das Verteidigungsministerium und der ÖAMTC zusammen, um eine bessere Verkehrssicherheit in Österreich zu gewährleisten. Schauplatz für die Bemühungen in diesem Bereich ist etwa der Wachauring in Melk.

Das Gelände der ÖAMTC Fahrtechnik wird nämlich für Sonderfahrausbildungen der Militärpolizei genutzt. Vergangenen Freitag trafen sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold und Landtagabgeordnete Silke Dammerer (ÖVP), um die jahrelange Partnerschaft zu würdigen. Tanner akzentuiert: „Unsere Soldatinnen und Soldaten sind nicht nur auf dem Übungsgelände und im Einsatz für unser Land, sondern auch auf den Straßen präsent, um die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Die enge Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC ermöglicht es uns, das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stärken und effektive Maßnahmen zur Unfallverhütung zu entwickeln. Die Partnerschaft zwischen dem Verteidigungsministerium und dem ÖAMTC ist von essenzieller Bedeutung, da sie die Verkehrssicherheit auf den heimischen Straßen stetig verbessert.“

Den Nutzen hinter der langjährigen Partnerschaft erkennt auch Schmerold: „Um mit den stetigen Veränderungen in Bezug auf den Straßenverkehr und die Fahrzeugtechnik Schritt halten zu können, ist die regelmäßige Durchführung von Schulungen und fahraktiven Trainings in allen Zielgruppen essenziell. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, das hohe Niveau des Kraftfahrfachpersonals des Österreichischen Bundesheeres mit unseren Trainings nach mittlerweile über 30 Jahren auch weiterhin unterstützen zu können“.