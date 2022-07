Quintett stahl hochpreisige Fahrräder in NÖ, OÖ & Salzburg

Werbung

Der Gesamtschaden wurde mit 155.000 Euro beziffert. Einer der Beschuldigten ist flüchtig, gefahndet wird nach dem Mann mittels europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Wels.

Geführt wurden die Erhebungen seit November des Vorjahres, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Neben Fahrrädern im klassischen Sinn war das Quintett auch auf den Diebstahl von E-Bikes spezialisiert.

Zunächst klickten die Handschellen am 12. Jänner nach einem Einbruch in Ybbs a. d. Donau (Bezirk Melk) für einen 34-Jährigen und dessen 42-jährigen Komplizen. Die beiden wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Im Anschluss ausgeforscht wurden drei Männer im Alter von 30 bis 37 Jahren. Während der Jüngste davon weiterhin flüchtig ist, sitzt ein 34-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in Deutschland in Haft. Der 37-Jährige wurde am 24. Mai auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls von der tschechischen Polizei festgenommen. Die Auslieferung des Beschuldigten ist noch nicht erfolgt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.