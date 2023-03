Stier aus Schlachthof in Ruprechtshofen entlaufen

Gegen 4:45 Uhr früh ist am Montag bei einem Schlachthof in Ruprechtshofen ein Stier entlaufen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um bei der Suche nach dem entlaufenen Tier zu helfen.

Der Stier dürfte anfangs in einem Siedlungsgebiet unterwegs gewesen sein. Die Feuerwehr versuchte, das Tier in finsterer Nacht mit Wärmebildkameras ausfindig zu machen. Feuerwehr, Polizei sowie die Jägerschaft und auch Mitarbeiter des Schlachthofes waren an der Suche beteiligt. Grundstück für Grundstück wurde abgesucht. Auch eine Feuerwehrdrohne befand sich im Einsatz.

Das Tier wurde dann gegen 6:45 Uhr von der Drohne gesichtet. Der Stier befand sich mittlerweile nicht mehr im Siedlungsgebiet und lief im freien Gelände herum. Die Suchmannschaft beobachtete aus sicherer Entfernung die Route des Tieres, bis ein sachkundiger Schlachthofmitarbeiter, der auch Jäger ist, einen gesicherten Schuss abgeben konnte. Dies war aus sicherheitstechnischen Gründen nötig, um weiteren Gefahrensituationen vorzubeugen. Um 7:05 Uhr war die Suche somit beendet.

