Marsch aus der k. und k. Zeit erklang in Marbach wieder

Da staunte Andreas Frey nicht schlecht: Der „Löwenwirt“ vom Taferlberg ist Mitglied im Zentralausschuss des Österreichischen Touristenklubs (ÖTK) und machte in dessen Archiv in der Wiener Bäckerstraße eine erstaunliche Entdeckung. In einem historischen Jahrbuch fand er den von C. F. Enslein komponierten und dem ÖTK gewidmeten „Touristenmarsch“, der beim Touristenklub-Kränzchen von den Hoch- und Deutschmeistern unter Kapellmeister Carl Michael Ziehrer am 1. Februar 1877 erstmals gespielt wurde. Ehrengast damals war Erzherzog Carl Ludwig – der Bruder von Kaiser Franz Joseph I und Protektor des ÖTK.

Der Kapellmeister der Kapelle des k. und k. Infanterieregiments Nr. 4, Hoch- und Deutschmeister Reinhold Nowotny, digitalisierte die handschriftlichen Noten für den Musikverein Marbach. So kam es, dass der historische Marsch, von welchem es kein einziges Tondokument gab, beim Frühlingskonzert unter der Leitung von Kapellmeister Wolfgang Öckmayer zum „zweiten Mal“ uraufgeführt wurde. Der schwungvolle Marsch aus der k. und k. Zeit begeisterte das Publikum im ausverkauften Festsaal der Gemeinde Marbach.



