Kemmelbach und Neumarkt wachsen weiter

In der Höhenstraße in Kemmelbach und der Mühlbachstraße in Neumarkt erfolgte vor kurzem der Spatenstich für insgesamt 26 neue Wohneinheiten. Während in Kemmelbach zwölf Wohnungen mit großzügigen Freiflächen, zwischen 54 und 75 Quadratmetern Wohnfläche, entstehen, werden in Neumarkt 14 Reihenhäuser gebaut. Beide Anlagen entsprechen den modernsten ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung, samt Wärmerückgewinnung. Bürgermeister Otto Jäger zeigte sich erfreut: „Es freut uns, dass wir mehr leistbaren, geförderten Wohnraum anbieten können und Neumarkt stetig wächst“.

