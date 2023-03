Yspertal beim Lebensweg-Partnerstammtisch

Lebensweg-Obfrau Christina Martin begrüßte in Bad Traunstein zahlreiche Gäste zu einem Lebensweg-Partnerstammtisch. Während die Gemeinden Yspertal, Gutenbrunn und Bad Traunstein ihre Lebenswegstationen als „Best Practice“-Beispiele vorstellten, berichtete Gastbloggerin Sabine Wolfinger von ihren Erfahrungen am Lebensweg. Ihr Resümee nach über 260 km und 13 Etappen: „Der Lebensweg ist das schönste Geschenk in meinem Leben, das ich je bekommen habe“, zeigte sich die Wanderin begeistert.

Essenziell für den Lebensweg ist auch die Wegewartung. Obfrau Christina Martin: „Ein großes Dankeschön ergeht an die tatkräftigen Wanderbeauftragten der 23 Lebensweg-Gemeinden. Auch Andreas Frey, der die Wegewartung aller Gemeindewanderwege in Maria Taferl betreut, ist von der Wichtigkeit überzeugt: „Die Menschen brauchen einen Ansprechpartner, dem sie falsche Beschilderungen oder andere Unregelmäßigkeiten melden können“.

Beim regen Erfahrungsaustausch ließ man den Abend gemütlich ausklingen.

