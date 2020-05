Dass der Zweite Weltkrieg offiziell vorbei war, ließ Leopold Haselbeck wenig Hoffnung schöpfen. Denn als die deutschen Truppen am 8. Mai 1945 die Waffen streckten, saß der 17-jährige Klein-Pöchlarner zwischen hunderten Gefangenen in einem Güterzug in Richtung Russland. „Das weiß ich heute. Damals hatte ich keine Ahnung, wo es hingeht“, erzählt der 92-Jährige.

Haselbeck war 16 Jahre alt, als er in den Krieg ziehen musste. Er war bautechnischer Junghelfer bei der Bahn, hatte sechs Geschwister. Sein siebtes kam zur Welt, als er einberufen wurde. Er sollte seinen Bruder erst Jahre später zum ersten Mal sehen.

„Am 17. Dezember 1949 bin ich heimgekommen. Mit 22 Jahren und ungewöhnlichen 78 Kilo.“ Leopold Haselbeck

Nach der Unteroffiziersschule musste Haselbeck an die Front – nach Breslau in Polen. Dort befanden sich die deutsche Wehrmacht und die Rote Armee im monatelangen Häuserkampf. 19.200 Tote zählte die Schlacht. „Ich habe mich immer nur geduckt“, sagt er. Zwei Tage vor Kriegsende kapitulierten die Deutschen in Breslau. Der Krieg war vorbei, Haselbecks Zeit in Gefangenschaft begann.

Einen Monat waren sie im Zug unterwegs. „Viele sind gestorben. Es gab wenig zu essen, fast nichts zu trinken.“ Wenn es regnete, streckten die Gefangenen die Hände aus den kleinen Fenstern, um Regenwasser aufzufangen. Die einzigen Anhaltspunkte auf der Reise ins Ungewisse waren Gewässer, die Haselbeck beobachtete. Heute weiß er, dass es sich um den Fluss Syrdarja und den Aralsee handelte. Er rekonstruierte später die Route auf dem Atlas.

Insgesamt war er in 14 Lagern. Außerhalb von Taschkent (Usbekistan) verbrachte er den Großteil der Gefangenschaft – und bei der Arbeit in den Lagerküchen. Seine Ausbildung bei der Bahn kam ihm aber auch immer zugute. In einer Fabrik wurde ein Schlosser gebraucht. Haselbeck meldete sich – von da an war er Schlosser.

Eines Abends fühlte er sich nicht gut. Eine jüdische Ärztin nahm ihn in ihre Obhut. „Sie hat sich so um mich gekümmert. Um einen Gefangenen!“, schüttelt er ungläubig den Kopf. Er hatte sich Malaria eingefangen. Nach zwei Wochen kam Haselbeck vom Lazarett zurück ins Lager. „Meine Kameraden dachten, ich sei tot.“ 1947 wurde beschlossen, alle Gefangenen zu entlassen. Hunderte verließen Taschkent, auch Haselbeck. Aber nicht, um heimzukehren.

„Ich und sechs andere standen unter Verdacht, zur SS zu gehören.“ Also saß Haselbeck, obwohl er nur Unteroffizier gewesen war, wieder in einem Güterzug. Es verschlug ihn in das zerbombte Stalingrad. „Wir mussten Häuser bauen, bei bis zu Minus 30 Grad.“ Dort wurde ein Maurer gebraucht. Haselbeck meldete sich – von da an war er Maurer.

Nach fünfeinhalb Jahren konnte Haselbeck die Heimreise antreten. „Am 17. Dezember 1949 bin ich heimgekommen. Mit 22 Jahren und ungewöhnlichen 78 Kilo“, schmunzelt er. Die freiwilligen Küchendienste hatten sich bezahlt gemacht.

Zurück in Klein-Pöchlarn hieß es von seinen Chefs bei der Bahn, er solle nach Wien versetzt werden. Doch das kam für ihn nicht infrage. „Ich wollte nicht mehr weg aus Klein-Pöchlarn.“ Ein Hafnermeister wurde im Ort gebraucht. Haselbeck meldete sich – und blieb bis zu seiner Pension Hafnermeister.

Noch einmal die Orte seiner Gefangenschaft zu sehen, kam ihm oft in den Sinn. Er hat die Gedanken aber stets wieder verworfen.

Haselbeck besitzt nichts, was ihn an diese Zeit erinnert. Selbst an Malaria leidet er nicht mehr. Ein paar Jahre nach seiner Rückkehr verschwand die Krankheit, die eigentlich nie mehr vergehen sollte. Haselbeck ist überzeugt: „Sie haben mir im Lazarett das Leben gerettet.“