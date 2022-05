Hilfswelle gegen Kriegsohnmacht in Melk

Werbung

Es war am 7. März, als im Zuge des Ukraine-Krieges die ersten Flüchtlinge nach Melk kamen. Diese 29 Frauen und Kinder wurden zwischenzeitlich im Stadtsaal untergebracht, um sie danach auf Wohnungen in der Region zu verteilen.

An vorderster Front im Freiwilligeneinsatz war von Beginn an Stadträtin Heidi Niederer (Grüne). Nach den Erfahrungen mit Flüchtlingen aus Tschetschenien (2006), aus Afghanistan und Syrien (2015) ist es für sie der bereits dritte „Einsatz“. Beim Umgang hilft ihr ihr Brotberuf als Notfallpsychologin und Traumapsychotherapeutin. „Es ist wichtig, seine eigenen Grenzen gut wahrzunehmen und auf sich zu achten, um nicht selbst in eine Hilflosigkeit oder Ohnmacht gegenüber den erzählten Traumata zu geraten“, sagt Niederer.

Durch den oftmals sehr engen und persönlichen Kontakt erfahren die Betreuerinnen und Betreuer auch sehr persönliche Geschichten. „Den Krieg können wir auch durch die liebevollste Hilfe nicht beeinflussen, aber durch aktives Gestalten vor Ort, nimmt es einem als Betreuer ein bisschen die Ohnmacht“, erklärt Niederer ihren Einsatz.

Mehr als 130 Vertriebene bis Ende März

Bis Ende März kamen in Melk mehr als 130 Vertriebene an, die von den Freiwilligen von „#melkhilft“ bei den ersten Schritten betreut wurden. Gab es in den ersten Wochen mit dem Stadtsaal eine Art Basis für die Flüchtlinge, auch um weitere Schritte, etwa die Aufnahme in die Grundversorgung, zu klären, können diese Schritte inzwischen wesentlich schneller erledigt werden.

„In den ersten vier Wochen wurde auch die Hotline von „#melkhilft“ sehr oft betreffend Spendenmöglichkeiten von Bürgern gewählt. Damit konnte auch eine gezielte Abfrage über benötigte Hilfsmaßnahmen erfolgen“, ist Niederer stolz auf die Zusammenarbeit im Freiwilligen-Team und auf die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Keine Hilfe ohne die zahlreichen Helfer

Die Aufgabe der Betreuungsteams für die einzelnen Flüchtlingsteams ist dabei sehr vielfältig. Für eine Familie oder Wohngruppe bilden bis zu drei Personen ehrenamtlich ein Betreuungsteam. „Ohne diese Helferinnen und Helfer gäbe es diese großartige Hilfe nicht“, betont Niederer.

Über eine eigene App werden alle unterstützenden Betreuerinnen und Betreuer über aktuelle Themen informiert. „Die App ist Drehscheibe für Austausch aller Art. Egal, ob es um günstige Einkaufsmöglichkeiten oder Fragen zu Schule oder Kindergarten geht“, weiß Niederer.

Um die Flüchtlinge bestmöglich in den Alltag zu integrieren, steht derzeit das Erlernen der deutschen Sprache an oberster Stelle. Seit April gibt es über den Verein „Begegnung heute in Melk“ Deutschkurse im Migrationszentrum „mc2“.

Obwohl die Geflüchteten bereits sehr selbstständig sind, fehlt aktuell noch ein geeigneter Ort, wo sie sich regelmäßig treffen können. „Der Verein sucht derzeit intensiv nach einem Ort, um das „Konversationscafé“ wieder aktivieren zu können“, hofft Niederer auf eine Location.

