Melker AST-Flex transportiert drei Fahrgäste pro Tag

Mitte September stellte die Stadtgemeinde Melk von Anrufsammeltaxi (AST) auf das neue Pilot-Projekt AST-Flex um. Während der Bedienzeit an Werktagen von 8 bis 18 Uhr soll das AST anstelle von fixen Bedienzeiten mit flexiblen Buchungen besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst sein. Gebucht wird per VOR Flex App oder per Anruf. Innerhalb von 60 Minuten erscheint das Fahrzeug an der ausgewählten Sammelstelle.

Nach zwei Monaten ziehen VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll, Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko und Melks Stadtchef Patrick Strobl (beide ÖVP) eine Zwischenbilanz. Für den VOR und die Politik lieferte das AST-Flex binnen zwei Monaten einen Senkrechtstart mit einer Vervierfachung der Fahrgastzahlen.

Was auf den ersten Blick tatsächlich wie eine „wahre Erfolgsgeschichte“ klingt, hakt aber beim Blick auf die detaillierten Zahlen. So absolvierten die AST-Flex-Taxis von Ende September bis Ende November 140 Fahrten. Macht im Schnitt knapp drei Fahrten pro Tag. Gegenüber dem vorherigen Modell aber tatsächlich eine Steigerung − im kongruenten Vergleichszeitraum nutzten im alten System knapp 30 Personen das Angebot.

Strobl ist dennoch stolz, dass das Angebot vermehrt angenommen wird und will auch im Hinblick auf die aktuelle Mobilitätsdiskussion eine Ausdehnung des Systems auf weitere Gemeinden sowie der Bedienzeiten erreichen. So soll in einer neuen Ausschreibung eine Bedienzeit bis 22 Uhr angepeilt werden, auch Fahrten am Wochenende in der gesamten Kleinregion Schallaburg werden geprüft. Langfristig könnte das Melker AST-Flex mit dem aktuell geplanten AST-Flex im Nibelungengau und dem südlichen Waldviertel zusammenwachsen.

