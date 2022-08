Melker Campingplatz auf Rekordkurs

Werbung

Seit der Eröffnung des Melker Hafenspitzes im vergangenen April ist das Areal beliebter Diskussionspunkt in der Stadt. Während die einen das Konzept als Leuchtturmprojekt bezeichnen, kritisieren die anderen die enorme Flächenversiegelung samt überdimensionierten Parkplatz. Um die jeweiligen Argumente zu untermauern, posten Befürworter und Gegner in regelmäßigen Abständen auf Facebook „Beweisfotos“ von einem vollen beziehungsweise leeren Hafenspitzparkplatz.

Leer oder voll? Der Hafenspitzparkplatz scheidet die Geister. Bürgermeister Patrick Strobl veröffentlichte auf Facebook dieses Foto – als Beweis für die gute Nutzung des Parkplatzes. Foto: privat

Jetzt geht Melks Bürgermeister Patrick Strobl in die Offensive. Gegenüber der NÖN präsentiert er Zahlen, die den bisherigen Erfolg des Projektes untermauern sollen. Laut Strobl liegen die Einnahmen aus der Busbewirtschaftung beim Hafenspitz bei rund 60 Prozent der Gesamteinnahmen aus dem Jahr 2019 − also dem Jahr vor der Pandemie. Der August ist in den aktuellen Zahlen noch nicht einberechnet. „Wir messen es an den Einnahmen und es läuft nicht schlecht“, betont Strobl.

Positive Nachrichten vermeldet die Stadtgemeinde indes auch vom neuen Campingplatz. Dort hat man mit Ende Juli bereits die Zahlen erreicht, welche die Vorgängerbetreiber im gesamten Jahr hatten. „Der Campingplatz boomt, auch die Bewertungen auf den diversen Internetplattformen sind sehr gut“, erzählt Strobl. Mit Stand Ende Juli waren insgesamt 2.878 Camper in diesem Jahr am Campingplatz.

