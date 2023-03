Melker Stadtmarketing: Das Basteln an eigenen Ideen

Es war im Juni des Vorjahres, als die gebürtige Art-stettnerin Lorena Meierhofer ihr Amt als neue Stadtmarketing-Leiterin der Bezirkshauptstadt antrat. Davor war Meierhofer Leiterin der Abteilung Marketing und des Studienbereichs vom Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt. Für die neu geschaffene Stelle und das Stadtmarketing im Allgemeinen budgetierte der Gemeinderat 400.000 Euro.

In ihrem Antrittsgespräch mit der NÖN erklärte Meierhofer, in einem ersten Schritt eine Analyse des Ist-Standes durchzuführen und mit den Stakeholdern Gespräche zu führen. In den ersten Monaten wurden bereits erste Markt- und Konsumentenforschungsstudien selbst sowie in Kooperation mit dem Campus Wieselburg gestartet beziehungsweise in Auftrag gegeben. Hierbei werden die ersten Ergebnisse allerdings erst in den nächsten Monaten erwartet.

Meierhofer weist aber gegenüber der NÖN daraufhin, dass die Nächtigungszahlen auf Rekordniveau und auch die Ausleihzahlen der NextBikes gestiegen sind. „Funktionieren kann das aber nur mit der guten Zusammenarbeit mit den Stakeholdern der Stadtgemeinde und den zuständigen Tourismusstellen“, meint Meierhofer. Zudem waren die vergangenen Monate stark von Großveranstaltungen wie „100 Jahre NÖ“ oder der Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft Melk-Herrieden geprägt. Meierhofer verweist darauf, dass man im ständigen Austausch stehe, um die Attraktivität der Stadtgemeinde als Tourismus- aber auch als Arbeitsplatzstandort zu steigern.

Was wurde bisher konkret umgesetzt?

Und was wurde jetzt konkret bereits umgesetzt? Dabei erwähnt die Marketing-Leiterin die Schuleröffnung, den „Zuagroasen-Abend“ in der Tischlerei. „Ebenfalls wurde auf Instagram die Social-Media-Präsenz erhöht und die Visit-Melk-Seite ins Englische übersetzt“, sagt Meierhofer.

Angesprochen auf die Entwicklung der Melker Innenstadt und Ansätze zur Verbesserung der Ist-Situation befindet sich das Melker Stadtmarketing ebenso in einer Evaluierungsphase. Man beobachte verschiedene Projekte in anderen Städten, bastle aber auch an eigenen Ideen, stellt Meierhofer dar. Welche dies sind, wird aber noch nicht verraten.

Und wo sollen die künftigen Schwerpunkte liegen, wenn einmal fertig evaluiert wurde? „Ein wesentlicher Teil wird sicherlich der Bereich Digitalisierung sein, aber auch die Entwicklung sowie Weiterentwicklung von touristischen Highlights in der Stadtgemeinde und deren Partner“, erklärt Meierhofer.

