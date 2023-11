Zum Start in die Herbstsaison herrscht bei den Verantwortlichen im Stift Melk Zufriedenheit mit der bisherigen Saison.

Gegenüber dem Rekordjahr 2019 mit gesamt rund 550.000 Touristinnen und Touristen liegen die Tourismuszahlen im Jahresschnitt der ersten neun Monate in einem Minus von 80.000 Touristen. 2022 konnten am Ende insgesamt 338.000 Gäste, etwa 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, erreicht werden. Im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 eine klare Steigerung.

Die Steigerung hält auch bei der Zwischenbilanz und dem Vergleich der Zahlen bis Ende September an. Waren es im Vorjahr bis Ende September 270.000 Menschen, so zählen die Stiftverantwortlichen aktuell etwa 350.000 Menschen, ein Plus von 80.000 Personen, und damit bereits mehr als im vergangenen kompletten Jahr.

Zufrieden mit der Entwicklung zeigt sich auch der Tourismusverantwortliche im Stift Melk, Pater Ludwig Wenzl: „Der Sommer war im Großen und Ganzen sehr gut. Hochgerechnet auf das Jahr gehe ich davon aus, dass sich die Zahl bei etwa 75 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 einpendeln wird. Das ist aber eine vage Schätzung, man weiß ja nie, was noch passieren kann.“

Neben dem Schifffahrtstourismus, der mittlerweile wieder auf gutem Kurs ist, ist Pater Ludwig froh, dass auch Touristinnen und Touristen aus dem asiatischen Raum wieder vermehrt ins Benediktinerstift kommen. Im kommenden Jahr könnten es nochmals mehr werden, wie Pater Ludwig aus Gesprächen mit Asiaten im Rahmen der Wiener Tourismusmesse weiß.

Gut angenommen wurden im Sommer aber auch die Gartensommernächte, bis auf das verregnete Startevent waren alle Veranstaltung sehr gut besucht.