Erbost zeigten sich mehrere Innenstadt-Betriebe über Aussagen von VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann in der vergangenen NÖN-Ausgabe. Dieser erklärte auf NÖN-Anfrage, ob die Stadtgemeinde Melk, ebenso wie andere Städte, in Zeiten des Lockdowns die Kurzparkzonen-Gebühr aussetzen würde: „Die Innenstadt muss für Einkäufe derzeit nicht benützt werden, für Abholungen reichen die freien zehn Minuten“, meint Kaufmann.

Mehrere Unternehmer aus der Innenstadt meldeten sich danach bei der NÖN, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Nur einer davon stand hinter seinen Aussagen auch mit seinem Namen, alle anderen wollten aus Sorge vor der Reaktion der Stadtgemeinde lieber anonym bleiben und sich keinen Ärger zuziehen.

Trafikant Christian Reiterer stellte aus Protest einen Plakatständer vor seinem Geschäft auf. NÖN

Egal sind die Folgen Rathausplatz-Trafikanten Christian Reiterer. Er stellte vor seiner Trafik als Reaktion eine Tafel mit klarer Botschaft gegen Kaufmann auf. Darin schlüsselte er alle Innenstadt-Betriebe auf, die trotz Lockdowns offen haben. „Was Kaufmann hier macht, ist geschäftsschädigend. Uns geht es geschäftlich derzeit ohnedies nicht gut. Melk ist eine Touristen- und Beamtenstadt, die Innenstadt derzeit komplett ausgestorben“, ärgert sich Reiterer. Konfrontiert mit den Vorwürfen verweist Kaufmann auf ein offizielles Statement der Stadt und betont: „Ich würde mir wünschen, dass jeder in Melk so viel einkauft wie ich. “

Offiziell lange geplant verkündete VP-Bürgermeister Patrick Strobl ausgerechnet wenige Tage nach dem NÖN-Bericht eine neue Innenstadt-Aktion. Dabei sollen der Innenstadt-Wirtschaft bis zu 5.000 Parkscheine gratis zur Verfügung gestellt werden. Ganz so lange geplant dürfte es aber nicht gewesen sein, wie die NÖN aus VP-Kreisen erfuhr. So dürfte es sich um eine ziemliche „Spontan-Aktion“ von Strobl im Stadtrat gehandelt haben. „Es ist fraglich, ob die Aktion zu diesem Zeitpunkt überhaupt einen Sinn für Weihnachten macht. So etwas gehört länger beworben“, meint ein VP-Funktionär, der ebenso seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Offiziell liest es sich aber laut Kaufmann so: „Diese Parkscheine bringen der Wirtschaft mehr als ein Aussetzen der Parkraumbewirtschaftung. Durch die Aktion können Dauerparker verhindert und Stellplätze für Kunden zur Verfügung gestellt werden.“