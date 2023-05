1. Mai: ÖVP-Abgeordnete danken jenen, die im Dienst waren

Ausgestattet mit je einem gut gefüllten Geschenkkorb besuchte Karl Wilfing die fast fertige Baustelle der neuen Katastrophenschutzhalle in Mistelbach. Wilfing: „Unzählige freiwillige und ehrenamtliche Stunden sind hier bereits hineingeflossen, und dies während des ganz normalen Betriebes. Wir bedanken uns herzlich für euer Wollen, Können und den Dienst an der Gemeinschaft.“

Manfred Schulz besuchte die Mitarbeitenden des Hilfswerks in Loosdorf und Kurt Hackl sagte „Danke“ bei der Polizeiinspektion in Wolkersdorf, die natürlich auch am 1. Mai, sowie an den 364 weiteren Tagen im Jahr, ihren Dienst für die Menschen im Bezirk verantwortungsvoll und gewissenhaft versehen.

