Neues Auto kam zum FF-Geburtstag am letzten Drücker

„100 Jahre Feuerwehr bedeutet viele Jahrzehnte im Dienst am Nächsten“, betonte FF-Kommandant Thomas Rausch, der das neue Fahrzeug präsentierte: Das HLF1-W hat einen 800-Liter-Wassertank mit einer Schnellangriffseinrichtung, Atemschutzgeräten und einer Seilwinde mit einer Zugkraft von vier Tonnen für die Bergung von Fahrzeugen. Mit dem Festakt wurde das Fahrzeug offiziell in den Dienst gestellt. Lieferschwierigkeiten beim Fahrzeughersteller hatten die Lieferzeit massiv verzögert. Ursprünglich hatte es geheißen, dass es sich überhaupt nicht bis zum Festakt ausgehen werden, am 11. Mai war es dann schlussendlich geliefert worden.

„Mit diesem Fahrzeug haben wir ein hochmodernes Fahrzeug. Mit Tank und Tragkraftspritze seid ihr ein wesentlicher Faktor für Betrieb entlang der Zaya“, sagte Mistelbachs FF-Kommandant Claus Neubauer. Seit 2020 war an dem Fahrzeug getüftelt worden: „So ein Fahrzeug plant man für die nächsten 15 Jahre“, weiß der Kommandant: „Das Fahrzeug ist ein Meilenstein für die FF Ebendorf.“

Patinnen des neuen HLF1-W sind Christine Hawel und Lilli Mitscha-Märheim.

Die FF Ebendorf war am 27. August gegründet und 1946 nach der Auflösung im Dritten Reich wiedergegründet worden. 1948 bekam die Wehr ihre erste Spritze, 1972 erfolgte die Fusion mit Mistelbach, die FF ist seither ein abgesetzter Feuerwehr-Zug. Die Wehr hat 26 Mitglieder und acht Reservisten.