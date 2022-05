1938 in Poysdorf: Schikanen gegen Juden

Werbung Mistelbach Anzeige 13. Mai: Startschuss Viertelfestival NÖ

Hitler kommt nach Wien: Am 15. März 1938 versammeln sich in Poysdorf hunderte Nationalsozialisten vor dem Gasthaus Schuch (Wienerstraße). Die „Neue Laaer Zeitung“ schreibt: „Überall herrschte große Begeisterung und hellster Jubel. Bis in die Morgenstunden dauerte der Freudentaumel. Wie Pilze schossen die Hakenkreuz-Fahnen hervor und beinahe alle trugen das Hakenkreuzabzeichen auf der Brust.“

Egon Englisch, Lokalhistoriker und sozialdemokratisches Urgestein fasst für die NÖN-Serie die Ereignisse des Jahres 1938 zusammen.

„Hitler schaffte zunächst tatsächlich Arbeit“, sagt Englisch: „Die alte Kaiserstraße in Poysdorf wird ausgebaut, die Brünner Straße auf Hochglanz gebracht. Viele Genossen, die seit Jahren arbeitslos sind, finden plötzlich wieder eine Anstellung.“

1938: Juden müssen in Poysdorf Autos putzen. foto: Hans Rieder/topothek Foto: Hans Rieder/topothek

1938 begann aber auch die Judenhetze: „Das neu eingeführte Rassengesetz machte die Juden rechtlos“, sagt Englisch: „Poysdorfs Juden wurden gezwungen niedrigste Arbeiten zu verrichten. Zunächst werden sie beschimpft, bespuckt, gemieden. Wie eine Kuhherde wurden die Juden, links und rechts von jungen Männern bewacht, vor sich hergetrieben.“

Oftmals hätten die Nazis ihre Autos zum Rathaus Poysdorf gestellt und die Juden dort hingetrieben, wo sie die Autos waschen mussten: „Manchmal sogar mit einer Zahnbürste“, schildert Egon Englisch. Mit der Zahnbürste musste Juden auch das Kaiser-Josef-Denkmal reinigen.

Mit derartigen Methoden der Einschüchterung wurde den Juden die Existenzgrundlage entzogen, um dadurch diese zur Abwanderung aus Poysdorf zu zwingen. Die Judengeschäfte wurden gesperrt und von kommissarischen Leitern verwaltet. Nur wenigen gelingt rechtzeitig die Flucht ins Ausland.

Im Mai 1938 fordern die Nazis: „Poysdorf muss judenrein werden“, im Juni 1938 schreiben die Zeitungen: „Sie wandern aus - Glaser, Broda, Eisler, Basch, Reininger, Max Eisinger, Heller, Schwarz, Schwed, Stern, Hahn, Emil Eisinger, usw. Somit geht ein Jude nach dem anderen und es wird für arische Geschäftsleute mehr Platz“.

Manche sahen keinen Ausweg: Der Poysdorfer Jude Friedrich Donath beging mit seiner nichtjüdischen Frau Rosa und den Kindern Franz und Karl am 7.5.1938 durch Einatmen von Holzkohlegasen Selbstmord.

„Im Herbst 1938 jubelten die Nationalsozialisten, die Regionalzeitungen schrieben: „Poysdorf judenrein.““, weiß Englisch aus seinen Nachforschungen.

Die Folge: „Viele Lehrer werden abgesetzt, nun nehmen Nazilehrer Rohrstaberl und Heft selbst in die Hand, die Kinder werden für das Dritte Reich herangezogen“, sagt der Lokalhistoriker Egon Englisch: „Aber es gab doch auch Widerstand gegen Nazis, Krieg und Elend. Sogar einige Priester wehrten sich.“

