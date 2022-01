Bezirk Mistelbach erlebte massiven Wandel

Mit 1. Jänner 1922 wurden Wien und NÖ eigentumsrechtlich getrennt, NÖ wurde eigenständiges Bundesland, die Scheidung von der Bezirkshauptstadt war vollzogen. Wie kann man den Bezirk Mistelbach 1922 beschreiben?

„Der Bezirk Mistelbach hatte damals eine ganz andere Gestalt als heute. Das betrifft sowohl seine territoriale Erstreckung als auch die Bevölkerung und Wirtschaft, die noch sehr stark agrarisch geprägt waren“, weiß Historiker Wolfgang Galler. „Größere Industriebetriebe gab es - von einigen Ausnahmen sei hier einmal abgesehen - kaum.“

1918 wurde die Grenze zur Tschechoslowakei CSR gezogen, 1920 wurde der Gerichtsbezirk Feldsberg von NÖ abgetrennt und an Südmähren abgetreten. Wie war in der ersten Republik die Beziehung zu den Nachbarregionen? Wie dicht war damals die Grenze zu den (sudetendeutschen) Gebieten in Mähren?

„Die alten Beziehungen blieben in der Zwischenkriegszeit aufrecht, was nicht heißen soll, dass dies völlig unproblematisch war“, sagt Galler, der die historische Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft „Heimat im Weinland“ betreut. „Es gab zwar nun eine Grenze, doch kann diese nicht mit jener der Jahrzehnte nach 1945 vergleichen werden.“ Außerdem gab es diese Binnengrenze ja auch schon in der Monarchie. Und die bedeutende Grenzstadt Mikulov/Nikolsburg, zu der es in vielfacher Weise Beziehungen gab, war niemals Teil von Niederösterreich gewesen, weiß Galler durch seine Recherchen.

Landflucht begann mit Erstem Weltkrieg

Schon während des Ersten Weltkrieges setzte im Bezirk eine massive Landflucht ein: 1923 gab es laut Statistik Austria 94.694 Bewohner im Bezirk Mistelbach. In den folgenden Jahren sank die Einwohnerzahl deutlich bis zum Tiefpunkt in den 1980er-Jahren (1981: 70.744 Einwohner). Es folgte eine Trendumkehr, seither steigt die Bevölkerungszahl wieder langsam an. „Das steht in Zusammenhang mit den Folgen des Endes der Monarchie sowie der Wirtschaftskrise der 1920er Jahre“, analysiert Galler. Auch wenn es keine undurchdringliche Grenze gab, wurden wirtschaftliche Verbindungen damit stark erschwert.

Von den oft nur sehr kleinen bäuerlichen Betrieben leben zu können, wurde zu einem Ding der Unmöglichkeit, von dem Heer der mehr oder weniger besitzlosen Knechte und Mägde, die es in den 1920er Jahren noch gab, gar nicht zu sprechen. „Die Stadt eröffnete da andere Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, wenn auch diese freilich oft nicht unkompliziert waren“, sagt Galler.

Zur Trendwende seit den 1980er-Jahren trug dann eine Vielzahl von Faktoren bei: Der steigende Wohlstand ermöglichte es, sich wieder das Leben am Land „leisten“ zu können, und es gab auch die Sehnsucht danach. „Die zunehmende Motorisierung eröffnete aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, am Land zu wohnen und in der Stadt zu arbeiten“, weiß der Wolkersdorfer Historiker. „Auch durch die Eröffnung der Schnellbahnlinie S2 bis nach Mistelbach im Jahre 1983 rückte der Bezirk, was den öffentlichen Verkehr betrifft, ein gutes Stück näher an Wien heran. Hinzu kommt, dass seit zirka 1960 immer mehr Betriebsansiedlungen - anfangs vor allem im Süden des Bezirks - glückten und somit Arbeitsplätze geschaffen wurden.“

Vom Agrarland zum Wirtschaftsgebiet

Mit der Grenzöffnung von 1989 begann eine ganz neue Dynamik, die sich bis heute fortsetzt. „Die zunehmende Verbesserung der Verkehrsanbindung und der Ausbau der Infrastruktur trugen das ihre dazu bei“, sagt Galler. „Das betrifft allerdings nur die größeren Orte, während sich das Sterben der Greißlereien, Wirtshäuser und Schulen in vielen kleinen Gemeinden fortsetzt.“

Was waren die wesentlichen Marksteine in der Entwicklung zum Heute? „Da wären einerseits die starken Veränderungen zu nennen, die der Bezirk Mistelbach in seiner Ausdehnung erfuhr. Im Herbst 1938 beispielsweise kamen unter den Nationalsozialisten die Reste des zerschlagenen Gerichtsbezirkes Wolkersdorf an Mistelbach, womit sich der Bezirk (damals Kreis genannt) bis an die damalige Grenze Wiens erstreckte“, sagt Galler.

Lange Zeit war, vor allem für den Norden des Bezirkes, die Lage am „Eisernen Vorhang“ prägend – es war überspitzt ausgedrückt das „Ende der Welt“. Damit wurde auch über weite Strecken die wirtschaftliche Entwicklung stark gehemmt. „Es muss aber auch, der Größe des Bezirks geschuldet, hier etwas differenziert werden. Der Süden war traditionell viel mehr auf Wien ausgerichtet.“ Auch wenn man keineswegs mit dem südlichen Wiener Umland, das auch als Vorbild diente, mithalten konnte, so versuchte man hierauf Betriebsansiedlungen zu setzen, was im Umfeld der Millionenstadt Wien auch etwas leichter und früher möglich war als an einer „toten Grenze“, so Galler. „Der Fall des „Eisernen Vorhangs“ mit all seinen Konsequenzen, zu denen ja auch ein stark gesteigertes Verkehrsaufkommen gehörte, war also sicherlich einer der markanten Punkte in der Entwicklung des Bezirkes in den letzten Jahrzehnten.“

Ähnlich sieht die Entwicklung auch Laas Stadthistoriker Rudolf Fürnkranz: „Eine wesentliche Entwicklung des Bezirkes seit Ende des Ersten Weltkrieges ist wohl die Entwicklung von einem reinen Agrarland zu einem modernen Wirtschaftsgebiet bis hin zur Digitalisierung, zu einem Erholungsgebiet für die Wiener, aber auch Erholungssuchenden aus weiter entfernten Gegenden.“ Nicht nur der Tagestourismus habe einen großen Aufschwung erfahren, auch der ‚sanfte‘ Tourismus, als Landschaft für Radtouristen, Besucher der malerischen Kellergassen und für ‚entschleunigte‘ Erholung bei Wanderungen oder in der Therme Laa habe den Bezirk neu geprägt.