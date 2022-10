Eine Biene aus Mistelbach geht um die Welt

Wenn’s in einem aus Mistelbach kommenden Packerl summt, dann sind darin vermutlich Bienen: Denn Sklenar-Bienen von der Bienenbelegstelle im Mistelbacher Wald werden postalisch in die ganze Welt verschickt. Wobei: Für die lebende Ankunft der Königinnen und Begleitbienen wird, wie es auf der Homepage der Versender heißt, keine Garantie übernommen.

Benannt ist die Sklenar-Biene nach Guido Sklenar, Züchter und Gründer der Bienenbelegstelle am Hirschgrund im Mistelbacher Wald, die 1939 ihren Betrieb aufnahm und die noch heute existiert.

Guido Sklenar wurde als typisches Kind der Donaumonarchie in Carpano, nahe dem Kriegshafen Pula in Istrien, geboren. Als der Vater, ein Instrumentenmacher, mit seiner Arbeit dort fertig war, übersiedelte die Familie nach Mähren, später machte Sklenar die Lehrerausbildung, die ihn schlussendlich ins Weinviertel führte. 1890 war er für vier Jahre in Bullendorf, dann in Mannersdorf bei Orth/Donau.

Schon von frühester Jugend an interessierte er sich für das Züchten von Tieren: Anfangs waren es nur Mehlwürmer für seine Kohlmeise oder Seidenraupen zur Aufbesserung seines Taschengeldes, später dann Jagdhunde oder Kanarienvögel, mit denen er Kreuzungsversuche anstellte.

Mit Bienen kam er bei seinem Schwiegervater in Kettlasbrunn in Kontakt. Als er Schulleiter in Hausbrunn wurde, baute er dort im Schulgarten einen Bienenstand mit 154 Völkern auf. Er begann über seine Arbeit zu publizieren und engagierte sich in Imker- und Bienenzüchtervereinigungen. Mit der Königinnenzucht begann Sklenar notgedrungen: Sein Spitzenvolk wollte und wollte nicht schwärmen und der Imker wollte unbedingt nur von diesem Volk, dem Stamm 47, nachzüchten. Nach eingehendem Studium von Fachliteratur aus der Schweiz über Zucht, eignete sich Sklenar das notwendige Grundwissen an.

Nach seiner Pensionierung 1922 übersiedelte er nach Mistelbach (Waisenhausgasse 14) und widmete sich ausschließlich der Bienenzucht, 1939 eröffnete die Belegstelle am Hirschgrund.

1953 starb Sklenar, sein 1923 veröffentlichtes Hauptwerk „Imkerpraxis“ gilt noch heute als Standardlehrbuch.

„Durch hingebungsvolle Zuchtarbeit einiger regionaler Imker gilt die Sklenar-Biene auch heute noch, nach so vielen Jahrzehnten, als besonders sanftmütig und sammeleifrig. Deshalb ist sie so populär und bei Imkern bis weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. In den vergangenen Jahren versendeten wir unsere Reinzuchtköniginnen in mehr als 25 Länder, vorwiegend nach Deutschland und Osteuropa“, berichtet Franz Obendorfer, Imkermeister und Leiter der Belegstelle Hirschgrund. Die Belegstelle wird von vielen Imkern überregional verwendet, der heuer am weitesten Angereistete kam aus Polen.

