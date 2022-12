Elf Jahre verboten: 99 Jahre Theater Mistelbach

Werbung

Alles begann mit einem riesigen Fest: „Um 9 Uhr vormittags trafen am Bahnhof Mistelbach die Frühzüge mit den Festgästen ein. Kinderfreunde und Rote Falken in ihren Blauhemden, die roten Fahnen, Eisenbahner in Uniform und in Zivil, Arbeiterradfahrer mit ihren bunt geschmückten Rädern, Musikkapellen und Abordnungen aus Wien und dem gesamten Bezirk formierten sich zum Festzug. Mehr als 5.000 Personen nahmen daran teil.“

So beschreibt die sozialdemokratische Wochenzeitung Volksbote die Gründung der Mistelbacher „Arbeiterbühne“ am 1. Juli 1923. Aus der Arbeiterbühne wurde nach dem Wiedererstehen nach der Naziherrschaft die „Bunte Bühne“, die im kommenden Jahr ihren Hunderter feiern wird.

In den 1920er und 1930er-Jahren war die „Arbeiterbühne“ sehr aktiv: Alle paar Monate gibt es neue, erfolgreiche Theaterstücke. Die Aufführungen finden im großen Saal des Hotel Rathaus am Hauptplatz statt, dort, wo heute das Gebäude der Erste Bank steht. Gegeben werden vor allem Lustspiele aus dem ländlichen Raum.

Mit der Machtübernahme durch das Dollfuß-Regime im Februar 1934 wird die „Arbeiterbühne“ wie alle sozialdemokratischen Organisationen verboten. Dabei war es egal, dass das nicht einmal politisch war. Der Betrieb musste eingestellt werden und blieb das auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg.

Bevölkerung spendete Stoffe für Kostüme

„Die Bevölkerung wurde aufgerufen, nicht mehr benötigte Kleidung und Stoffreste für die Herstellung von Kostümen zu spenden“, weiß die heutige Obfrau Katrin Kuba. Am 6. Februar 1946 kommt es im Hotel Rathaus zur ersten Aufführung nach elf Jahren Vereinsverbot. Während am Hauptplatz noch zahlreiche Bombenruinen stehen, wird das Lustspiel „Der Haupttreffer“ gezeigt. Die „Arbeiterbühne“ heißt jetzt erstmals „Bunte Bühne Mistelbach“.

„Für den Weiterbestand der Theatergruppe in dieser schwierigen Zeit ist vor allem Franziska und Ernst Schejbal, Hans und Lina Mattes, Fritz Klose und Paul Kessler, Josef Großbichler und Josef Hübl, Grete Biringer und Georg Stangl zu danken“, sagt Katrin Kuba. Während der russischen Besatzung durfte zwar gespielt werden, jedes Stück musste aber zur Zensur vorgelegt werden.

1958, nach dem Abbruch des Hotel Rathaus, übersiedelte die Bunte Bühne in den Arbeiterkammersaal. Erstes Stück dort: „Der Herrgottswinkel“. Unter Georg Stangl wird das Repertoire auf anspruchsvolle Theaterstücke von Nestroy, Raimund und Molière erweitert, womit die „Bunte Bühne“ bis heute als qualitätsvoller Garant zählt.

Unter Heinz Kuba avanciert die „Bunte Bühne“ zum Nestroy-Theater schlechthin. Der Name Kuba – und der Mut, Neues und Eigenes zu produzieren – ist bis heute ganz eng verbunden mit dem Ensemble. „Genauso wie ein großartiges Team, das sich bereits jetzt auf die 100-Jahr-Feier im Sommer 2023 vorbereitet. So viel ist bereits sicher: Es wird wieder ein Fest, wie schon 1923“, freut sich Katrin Kuba: „Überraschungen inklusive!“

