Hallenbad in Laa: Ein beliebter Treffpunkt

Unter Bürgermeister Otto Frummel wurde Anfang der 70er Jahre das Städtische Hallenbad in Laa mit Architekt Rupert Weber geplant. Die Grundsteinlegung erfolgte 1973, die feierliche Eröffnung 1975 kurz vor Weihnachten.

Das Hallenbad erfreute sich rasch großer Beliebtheit, denn viele Schulen aus dem gesamten Weinviertel nutzten dieses statt der Turnstunde. Die Volkshochschule hielt Kinder- und Erwachsenenschwimmkurse sowie Schwimmmeisterschaften für Kinder ab. Geöffnet war Dienstag bis Sonntag, in den Sommermonaten mit erweiterten Öffnungszeiten und der Möglichkeit die Liegewiese im Freien zu benutzen. Der Montag war für die Vereine, Schwimmkurse und die Sportvereine reserviert.

Bademeister von Beginn bis zur Schließung 2000 war Hermann Amon, der das Hallenbad gemeinsam mit Erich Frummel und später mit Karl Wurm, sowie einigen Aushilfsbademeistern betreute.

Das Ende: Für die Therme Laa musste das alte Hallenbad weichen, hier ein Bild vom Abriss. Foto: Stadtgemeinde

Zu deren Aufgaben gehörte der Kassabetrieb, Garderoben, Duschen und WC-Anlagen zu kontrollieren. Im Wasser- und Heizungsbereich musste die Technik überprüft werden. Auch die täglichen Wasserproben und die Beckenaufsicht gehörten dazu. In den Sommermonaten musste zudem die Minigolfanlage mitbetreut werden. Hermann Amon erinnert sich schmunzelnd, dass an einem Sonntagvormittag nur zwei Badegäste im 25 mal 12,5 Meter großen Becken am Rücken schwimmend mit den Köpfen zusammenstießen. Erste Hilfe musste nicht geleistet werden, denn keiner der beiden wurde verletzt, nur erschrocken sind alle. Für die Reinigung der Anlage war das Team Hilde Amon und Helma Palensky zuständig.

Das Hallenbadrestaurant wurde vom Gastwirtehepaar Inge und Erwin Forster und später von Martin Schrefel betrieben. Hier konnte man vor großen Auslagenscheiben sitzend dem fröhlichen Badebetrieb zusehen und dabei köstliche Schmankerl genießen.

Im Jahr 2000 wurde das Hallenbad geschlossen und das Inventar verkauft oder verschenkt. Das gesamte Gebäude wurde nach mehreren Abbruchpartys abgerissen. Heute befindet sich an diesem Standort die Laaer Therme.

Das Laaer Hallenbad wurde 1973 eröffnet. Foto: Foto Stadtgemeinde

