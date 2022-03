Immer im Wachstum: Ein Krankenhaus für die Region Mistelbach

1923 waren die finanziellen Probleme des Krankenhauses in Mistelbach derart groß, dass sie beinahe zur Schließung des Spitals führten. Die finanziellen Probleme des damaligen Bezirksspital wurden überwunden, 1928 wurde bereits schon wieder gebaut: Bei der Infektionsabteilung gab es zubauten und es wurde aufgestockt.

Erste Überlegungen für ein Krankenhaus in Mistelbach wurde 1894 vom damaligen Stadtpfarrer Josef Schwenke angedacht, umgesetzt sollte es vom Deutschen Ritterorden werden, umgesetzt wurde es nie, vier Jahre später startete die Stadtgemeinde Mistelbach einen Anlauf - wieder erfolglos. Erst ab der Jahrhundertwende wurden die Pläne konkret, es entstand ein Proponentenkomitee, es wurde Geld gesammelt, am Fronleichnamstag 1908 erfolgte die Grundsteinlegung, am Leopoldi-Tag 1909 fand dann die feierliche Eröffnung statt. Damals gab es Abteilungen für Chirurgie und Innere Medizin, 43 Betten, zwei Ärzte und sechs Schwestern.

Seither ist das Krankenhaus Mistelbach laufend gewachsen: „Unser Ziel muss sein, dass beim Krankenhaus immer ein Baustelle ist“, soll Alt-Landtagspräsident Edmund Freibauer einmal gesagt haben. Mittlerweile ist das Landesklinikum Mistelbach drittgrößtes Klinikum in NÖ mit mehr als 530 Betten, 1.500 Mitarbeitern und 19 Abteilungen und Instituten.

Wesentlicher Markstein in der Entwicklung des Klinikums waren einerseits die Gründung des Gemeindeverbandes als Rechtsträger mit 1. Jänner 1974 (Erster Obmann: Poysdorfs Bürgermeister Robert Gloss). Damit waren nicht nur alle Gemeinden des Bezirks Mistelbach Besitzer des Kranenhauses, man tat sich auch bei der Finanzierung von Investitionen leichter: Denn Verbandskrankenhäuser bekamen eine höhere Zuwendung, als reine Gemeindekrankenhäuser. 1977 wurde das Haus A (heute Haus D) errichtet im 1983 das Haus B, 2003 wurde dann der Bauteil E in Betrieb genommen. Dem Haus merkte man die unterschiedlichen Bauphasen an, die Bereiche waren ineinander verschachtelt.

Mit Jänner 2005 wechselte die Rechtsträgerschaft zum Land NÖ, das begann, Mistelbach zum Schwerpunkt-Klinikum im Weinviertel auszubauen.

Ab 2011 wurde das Haus in drei Abschnitten generalsaniert und ein komplett neuer Trakt mit neuem Eingang wurde in der Liechtensteinstraße geschaffen. 2019 waren die Arbeiten abgeschlossen.

„In 31 Jahren hat der Gemeindeverband das kleine Bezirksspital zum drittgrößten Schwerpunktkrankenhaus Niederösterreichs ausgebaut, das Personal wurde auf 1500 Personen aufgestockt. Eine Einrichtung mit bestens qualifiziertem Personal und hervorragendem Ruf wurde dem Land NÖ kostenlos übergeben“, sagt der ehemalige Gemeindeverbandsobmann Alfred Weidlich: „Als Gegenleistung wurde die Aufrechterhaltung der qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung im Bezirk Mistelbach zugesagt.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden