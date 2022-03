Johann Mayer: Vergessener Landeshauptmann aus Bockfließ

Ein Bockfließer war einer der Verhandler beim „Trennungsgesetz“, mit dem die Trennung von Niederösterreich und Wien 1922 vollzogen wurde: Johann Mayer, geboren 1858, Wirtschaftsbesitzer in Bockfließ, war von 1921 bis 1922 Landeshauptmann von Niederösterreich, 1918 bis 1920 war er Landeshauptmann-Stellvertreter.

Mayer wurde in Deutsch-Wagram als Sohn des Wirtschaftsbesitzers Johann Mayer geboren. Er besuchte die Volks- und Handelsschule und erlernte das Müllergewerbe. 1886 wurde er zum ersten (geschäftsführenden) Gemeinderat in Großengersdorf, zum Obmann des Bezirksstraßenausschusses Wolkersdorf und zum Mitglied des Bezirksschulrates Korneuburg gewählt. Im Jahre 1897 wurde er für die Christlichsoziale Partei in den Reichsrat gewählt (bis 1918), von 1890 bis 1908 war er Landtagsabgeordneter. Als Abgeordneter war er auch Mitglied der konstituierenden Nationalversammlung 1919.

Mayer hatte großen Einfluss auf die Errichtung der Eisenbahnlinien Gänserndorf-Mistelbach, Korneuburg-Mistelbach, Auersthal-Dobermannsdorf, Mistelbach-Hohenau, und Leopoldsdorf-Orth-Engelhartstetten und hatte Anteil an der Errichtung der elektrischen Bahn St. Pölten-Mariazell.

„Johann Mayer war ein Realpolitiker. Mit Weitblick und Entschlussfreudigkeit ausgezeichnet und im bodenständigen Volkstum verwurzelt, betrieb er gegenwartsbezogene und lebensnahe Politik“, attestiert ihm Historiker Gebhard König. Er engagierte sich besonders für das landwirtschaftliche Schulwesen. Die Errichtung der Lehranstalten Obersiebenbrunn, Bruck an der Leitha, Pyhra und Retz sind auf seine Initiative zurückzuführen. Weiters initiierte er das Landesarmengesetz, errichtete eine Reihe von Bezirksarmenhäusern sowie die Erziehungsanstalt Eggenburg.

Im Jahre 1922 zog sich Mayer allmählich vom politischen Leben auf seinen Besitz in Bockfließ zurück, wo er bereits 1880 die väterliche Mühle übernommen hatte.

Die Republik ehrte ihn anlässlich seines 70 Geburtstages 1928 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen. Er verstarb am 12. Oktober 1941, sein Grab befindet sich auf dem Friedhof der Marktgemeinde Bockfließ.

Die Rolle Mayers ist übrigens heute nahezu vergessen, Bockfließ‘ Verschönerungsvereinsobmann Martin Wannemacher will ihm jetzt wenigstens in seiner Heimat ein Andenken verschaffen und seine Geschichte dokumentieren.

