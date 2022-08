Nasse Abkühlung: Geschichte der Bäder im Bezirk Mistelbach

Werbung

Wie erfrischte man sich früher an heißen Tagen? In den Topotheken, einer Online-Fotodatenbank für historische Bilder aus dem Alltagsleben, kann die Geschichte der Bäder im Bezirk per Mausklick nachvollzogen werden.

1905: Das Schwimmbad in Asparn. Foto: Manfred Valuch

Im Jahr 1899 wurde in Niederkreuzstetten durch die Kaiserin-Elisabeth-Stiftung ein Freibad errichtet. Durch dieses und die bereits 1870 erbaute Eisenbahn wurde Niederkreuzstetten zu einem Ausflugsziel für viele Wiener und Weinviertler. 1905 gab es auch in Asparn , dort wo heute der Tennisplatz ist, noch ein Schwimmbad.

1930er-Jahre: Baden in der Schwemme. Foto: Verschönerungsverein Eichenbrunn

In Eichenbrunn und Altenmarkt gab es in den 1930er Jahren die Schwemme. Hier haben sich die Kinder abgekühlt. Außerdem wurde die Schwemme genutzt, um mit den Rosswagen durchzufahren. „Einerseits damit die Holzräder durch die Feuchtigkeit mehr Festigkeit erlangen, andererseits um die Pferde abzukühlen und zu waschen“, weiß Christine Filipp von der Leader Region Weinviertel Ost, auf deren Initiative zahlreiche Topotheken in der Region angestoßen wurden.

In Hautzendorf haben sich die Kinder im Sommer 1939 im Bach erfrischt, um der Hitze zu entgehen. Ein Dampfwannen- und Freibad gab es auch in Gaweinstal bis in die 1960er-Jahre. Heute ist dort das Erholungsgebiet „Oase“.

Baden kann man in Wolkersdorf seit 1928. Das Schwimmbad blieb unverändert bis zu seinem Abriss Anfang der 1990er-Jahre, danach wurde dann das heutige Sommerbad am gleichen Standort errichtet.

1968: Das Weinlandbad in Mistelbach. Foto: Karl Kleibl

Das Weinlandbad in Mistelbach gibt es bereits seit dem Jahr 1968, damals jedoch noch deutlich kleiner als heute. In den Jahren 1992 bis 1993 wurde das Freibad erstmalig umfangreich saniert, ehe in den Jahren 1999 bis 2000 die Erweiterung um das 25-Meter-Sportbecken erfolgte und 2008 der Kabinentrakt komplett erneuert wurde. Besuchern stehen seither im größten Freibad des Weinviertels 1.500 Quadratmetern Wasserfläche für den Badespaß an heißen Tagen zur Verfügung. Bürgermeister Erich Stubenvoll erinnert sich gerne an seine Kindheit im noch nicht umgestalteten Freibad, der damalige 5-Meter-Sprungturm sorgte für viele lustige Momente.

