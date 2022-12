Sprengung der Eisenbahnbrücke im Bernhardsthal verhindert

Werbung

1945: Die Russen kommen und die „SS Standarte Feldherrnhalle“, bis Mitte April in Bernhardsthal stationiert, befindet sich am Rückzug. Man will den Vormarsch der Kriegsgegner behindern, so gut es geht, und sprengt Brücken: „Am 17. April 1945 werden in Bernhardsthal die (Eisenbahn-)Kapellenbrücke und die (Straßen-)Bahnhofsbrücke gesprengt, die Mittelbrücke durch den Teich und die Teichstraßenbrücke bleiben nur nach Intervention des Bürgermeisters Rudolf Schultes erhalten.

Bei der Mittelbrücke handelt es sich um die durch Karl Ritter von Ghega 1838/39 errichtet Brücke über den Bernhardsthaler Teich an der (Kaiser Ferdinands) Nordbahn.

1987 stand eine Sanierung der Brücke an. Vorgesehen war eine Spritzwurfverkleidung wie bei der Teichstraßenbrücke. Bürgermeister Hans Saleschak intervenierte beim Bundesdenkmalamt um die Erhaltung des Brückenbildes samt Ziegelmauer. Die Finanzierung war mit 100.000 Schilling vom Land NÖ, 40.000 bis 50.000 Schilling von der Gemeinde und einem allfälligen Rest durch das BDA.

Der Gemeindevorstandsbeschluss vom 11. August 1987: „Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig die Mitfinanzierung der Renovierung der mittleren Bahnbrücke (Beitrag zum Ortsbild) in der Höhe von 140.000 Schilling. 100.000 Schilling sind aus den Mitteln der Raumordnung vom Land NÖ zugesagt, der Rest wird aus dem Vorhaben Straßenbau der Katastralgemeinde Bernhardsthal bestritten.“

„Als Kind, vor 75 Jahren, wühlte ich im Schlamm vor der ‚Bruckn‘, nach der Wiederbespannung 1992 schoß ich im folgenden Jahr die ersten Fotos vom Wasser aus“, erinnert sich Gemeindehistoriker Friedl Stratjel.

Der Anblick der drei Brücken, Teichstraßenbrücke, Mittlere Brücke sowie Kapellenbrücke, und des Bahndamms hat sich seit der Elektrifizierung der Nordbahn sehr verändert. „Wegen der herabfallenden Asche von den mit Kohle gespeisten Lokomotiven und der davon ausgehenden Brandgefahr wurde der Damm früher bewuchsfrei gehalten. Trotz kahlem Damm brannte der Teich zweimal, kein Wunder, es gab eine stinkende Schwerölschicht auf dem Wasser. Er blieb wegen des Öls 10 Jahre unbespannt.“

Nun sei der Damm stark bewachsen und die auf der steilen Dammböschung wachsenden Büsche erwecken teilweise den Eindruck eines Waldes. Eschen, „Akazi“, Holler, Schlehen und Weißdorn werden in den letzten Jahren von wildem Hopfen fast zugedeckt. Die einst gerade kahle Linie ist verschwunden, weiche Linien sind entstanden, die „Bruckn“ bekam einen neuen Reiz auch als Lebensraum für viele Vögel und, in Wasserspiegelhöhe, für Bisamratte und Biber.

Es sei zu hoffen, dass das Baujuwel „Bruckn“ unverändert, noch lange das Ortsbild verschönert, sagt Friedl Stratjel.

