Winzerfest Poysdorf Tradition seit Jahren

Das Poysdorfer Bezirkswinzerfest wird 2022 vom 8. bis 11. September zum 63. Mal gefeiert und zählt damit zu den größten und traditionellsten Weinfesten im Weinviertel.

Von 1928 ist ein Winzerfest der Feuerwehr Poysdorf bekannt. Am 21. September 1958 konnte erstmals das Poysdorfer Bezirkswinzerfest gefeiert werden. Kammerobmann Karl Hubinger aus Hausbrunn, der Lehrer an der Fachschule und spätere Handelsattaché Alexander Lifka und Johann Rieder waren die Motoren für dieses Fest, das auf Ebene des Kammerbezirkes Poysdorf ausgetragen wurde. Die Beteiligung mit kreativen Festwagen war sehr groß. Tausende Besucher säumten beim ersten Festumzug die Straßen.

Von Anfang an kam auch viel Prominenz. Landeshauptmann Leopold Figl war, ebenso wie Erwin Pröll oder Johanna Mikl-Leitner, wenn es möglich war, mit dabei. Alexander Lifka hatte 1962 zur Präsentation der Poysdorfer Schwedenperle die Schauspielerin Vivi Bach und Gunter Philipp geladen. Auch viele Botschafter feierten damals in Poysdorf.

Seither hat der Winzerfestpräsident auch große Tradition. Karl Wilfing sen. war über Jahrzehnte gemeinsam mit Regisseur Franz Antel der Präsidentenmacher. Bekannte Schauspieler – von Peter Weck bis Waltraut Haas – konnten dafür gewonnen werden.

Diese Aufgabe hat Carlo Wilfing geerbt und er hat auch seine Kontakte in die Welt des Sports genutzt, um Legenden wie Toni Polster, Franz Klammer oder Hermann Mayer nach Poysdorf zu bringen. Fixer Bestandteil war auch immer das Treiben in der Kellergstetten. Zuerst nur am Samstag und Sonntag, heute von Donnerstag bis Sonntag. In den Anfängen gab es auch ein Bierzelt und ein Freistilringen, wo oft auch die Poysdorfer, angeheizt vom Platzsprecher, des Öfteren die Rauferei fortsetzten.

Heute steht der Weingenuss im Mittelpunkt. Bis in die Achtziger wurde das Fest auch mit dem Verkauf von Festmascherl finanziert. Max Riegelhofer als Festausschussobmann erkannte die Zeichen der Zeit und änderte das Modell auf freien Eintritt und die Finanzierung mittels Standgebühr, was dem Fest sehr guttat. Das Winzerfest wird auch von der Jugend sehr gut angenommen und damit ist es ein Fest, das in den nächsten Generationen Bestand haben wird.

