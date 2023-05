Versicherungsstandort Wolkersdorf: „So eine Verbundenheit ist schön“

Nicht nur die Treue zum Standort zeichnet die NV in Wolkersdorf aus, auch die personelle Treue mancher Familien: Die Robls und die Stoibers stellen je drei Mitarbeiter im Team: „Es ist schön, wenn man in der Region und in der Tradition so eine Verbundenheit zeigt“, sagt Lukas.

„Josef Pleil hat das Unternehmen als Aufsichtsratspräsident geprägt“, weiß Vorstandsdirektor Bernhard Lackner, der den Alt-Funktionär ebenfalls zur Feier begrüßen konnte. Die NV sei die älteste Brandschadenversicherung im Land, weiß der Direktor: „Damals war das Feuerwehrwesen noch nicht so ausgeprägt wie heute, da haben die Landwirte gesagt, sie schließen lieber eine Brandschadenversicherung ab.“

„100 Jahre heißt auch, dass man es nicht erst gestern gelernt hat, sondern dass es im Handeln eine Kontinuität gibt“, sagt Wolkersdorfs Bürgermeister Dominic Litzka, mit der Gemeinde langjähriger Kunde der NV. Dass in Wolkersdorf die letzte der 100-Jahre-NV-Feiern statt fand, sah er als logisch an: „Das Beste kommt zum Schluss“, scherzte Litzka.

